岸信夫：日本正在探讨对敌攻击能力

日本防卫大臣岸信夫7日接受日媒访问指出，日本与台湾距离十分接近，台湾发生的事情，日本无法置身事外，台湾与日本共享自由、民主等普世价值，是日本的重要盟友，台湾局势的稳定对日本安全保障，乃至于国际社会的和平稳定都很重要；他也说，「当前日本安保环境愈加严峻，日本没有时间犹豫。」他还说，中国军事实力增强，日本正在探讨对敌攻击能力。

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据中国时报报道称，日本是否应具备对敌方基地的攻击能力？日本政府2020年12月的内阁会议中没有做出结论。日本《每日新闻》7日刊载岸信夫的专访内容，岸信夫表示，「日本政府迄今为止，一直致力于整备弹道导弹拦截系统，增强防卫与迎击能力，但是仅增强迎击能力，是否足以保护日本国民？日本应否具备对敌基地攻击能力，日本政府正在进行进一步探讨。」

岸信夫虽然不能保证在2021年底举行的日美「2+2」防长外长会议是否对敌基地攻击能力得出具体结论，但他说，「当前日本安保环境愈加严峻，我不认为日本有时间犹豫」。

据岸信夫指出，中国2021年国防预算约为日本的4倍，拥有第4、第5代战斗机和现代化海军力量，是日本安保环境的强大隐患。因此，日本的年度国防预算将不限于「小于日本国内生产总值（GDP）1％」规定，防卫省将继续申请增加预算，以增强防卫能力。

岸信夫指出，「最重要的是面对现实」，他并引用2021年度《防卫白皮书》内容称，随着经济增长，中国的军事实力增强，在东海、南海、台湾海峡的军事活动越发频繁，中美军事均衡出现变化，很可能对印太地区的和平与稳定带来影响。

对于台日关系，岸信夫说，「日本与台湾的距离十分接近，对日本来说，台湾发生的事情，并非与自己无关。台日共享自由、民主等普世价值，是日本重要的盟友，台湾局势的稳定对日本安全保障，乃至于国际社会的和平稳定都很重要」。

日本防卫省8月16日首次发布面向中小学生的儿童版《防卫白皮书》，其中包括就中国军力发展、钓鱼台、南海问题对中国进行指责的内容。岸信夫曾表示，必须让担负国家未来的孩子们理解和支持日本国防。

据中国时报说，中国外交部发言人赵立坚在8月27日记者会上说，中方坚决反对日方无理指责中国的正常国防建设，对中方正当的海洋活动说三道四，渲染成所谓「中国威胁」。