拜登说确信中国与塔利班达成一定安排

塔利班士兵在画有艾哈迈德-沙阿-马苏德形象的混凝土墙边 2021年9月8日 照片

美国总统拜登周二表示，在塔利班于8月15日夺取阿富汗政权后，他确信中国将努力与塔利班达成某种安排。当被问及他是否担心中国会资助塔利班时，拜登告诉记者，“中国与塔利班之间真的有问题。因此他们会努力与塔利班达成一些安排，我敢肯定。巴基斯坦如此，俄罗斯如此，伊朗也是如此。他们都在努力弄清楚他们现在在做些什么。”

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据路透社报道称，美国总统拜登称“敢肯定”中国将努力与塔利班达成一定安排。

美国及其七国集团(G7)盟友已经同意在应对塔利班时采取协同的立场，且华盛顿方面已阻止塔利班获得阿富汗的储备，以确保他们兑现尊重妇女权利和国际法的承诺。这些储备目前大部分在纽约联邦储备银行手中。但专家们说，如果中国和俄罗斯向塔利班提供资金，这些经济筹码将无法起到作用。

路透社说，20国集团(G20)现任轮值主席国意大利一直尝试就阿富汗问题召开G20线上会议，但迟迟没有宣布日期，表明G20内部存在不和谐的声音。

中国国务委员兼外长王毅在8月29日同美国国务卿布林肯通电话，王毅表示国际社会有必要同塔利班进行接触，积极引导。

路透社说，中国尚未正式承认塔利班是阿富汗的新统治者，但王毅曾在7月接待过目前被塔利班临时政府任命为副总理的巴拉达尔(Mullah Baradar)，并表示在阿富汗成立新政府的过渡期内，世界应该引导和支持这个国家，而不是对其施加更大压力。