《拦截》：中国实验室冠状病毒研究的新细节出现

在网络媒体《拦截》（ The Intercept ）提起 FOIA 诉讼后，美国方面发布了 900 多页与美国资助的中国冠状病毒研究相关的材料。 这些文件是与 The Intercept 对美国国立卫生研究院正在进行的《信息自由法》诉讼有关的。The Intercept 正在向公众提供完整的文件。根据公布，中国实验室冠状病毒研究的新细节出现。

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据《拦截》（The在 The Intercept ）报道称，新发布的文件详细介绍了美国资助的中国武汉病毒研究所对几种冠状病毒的研究。The Intercept 获得了 900 多页文件，详细介绍了生态健康联盟的工作，生态健康联盟是一家总部位于美国的卫生组织，该组织使用联邦资金资助中国实验室的蝙蝠冠状病毒研究。大量文件包括由美国国家过敏症和传染病研究所资助的两项先前未发表的赠款提案，以及与生态健康联盟研究相关的项目更新，由于对大流行起源的兴趣增加，该研究已受到审查。

据美国知情权执行董事加里·拉斯金说，“这是可能导致当前新冠病毒大流行的高风险研究的路线图。” 美国知情权一直在调查新冠病毒的起源。

其中一项名为“了解蝙蝠冠状病毒出现的风险”的赠款概述了由生态健康联盟主席彼得·达扎克 (Peter Daszak) 领导的一项雄心勃勃的努力，旨在筛查数千个蝙蝠样本中的新型冠状病毒。该研究还涉及筛选与活体动物打交道的人。这些文件包含有关武汉研究的几个关键细节，包括人源化小鼠的关键实验工作是在武汉大学动物实验中心的生物安全 3 级实验室进行的，而不是像以前那样在武汉病毒研究所进行假定。这些文件对新冠肺炎病毒大流行可能始于实验室事故的理论提出了额外的问题。

该报道称，但Daszak 强烈否认了这一观点。

生态健康联盟为蝙蝠冠状病毒的研究提供了总计 310 万美元的捐赠资金，其中包括武汉病毒研究所部分用于识别和改变可能感染人类的​​蝙蝠冠状病毒的 599,000 美元。甚至在新冠肺炎病毒大流行之前，许多科学家就担心与此类实验相关的潜在危险。拨款提案承认了其中一些危险：“实地考察涉及接触 SARS 或其他冠状病毒的最高风险，同时在蝙蝠密度高的洞穴中工作，并且有可能吸入粪便粉尘。”

据博德研究所的分子生物学家阿丽娜·陈说，文件表明生态健康联盟有理由认真对待实验室泄漏理论。据阿丽娜·陈指出，“在这个提议中，他们实际上指出他们知道这项工作有多大风险。他们一直在谈论可能会被咬的人——他们记录了每个被咬的人，” 据阿丽娜·陈说，“EcoHealth 有这些记录吗？如果没有，他们怎么可能排除与研究有关的事故？”

罗格斯大学分子生物学家理查德·埃布赖特 (Richard Ebright) 表示，这些文件包含有关在武汉进行的研究的关键信息，包括有关新病毒产生的信息。据埃布赖特在审查文件后写信给 The Intercept说，“他们构建的病毒经过测试，可以感染老鼠，这些老鼠被设计成在细胞上显示人类类型的受体。”埃布赖特还表示，这些文件清楚地表明，两种不同类型的新型冠状病毒能够感染人源化小鼠。埃布赖特说，“当他们在研究与 SARS 相关的冠状病毒时，他们同时对与 MERS 相关的冠状病毒进行了平行项目研究。”埃布赖特指的是导致中东呼吸综合征的病毒。

据该报道，当被问及赠款情况时，生态健康联盟的通讯经理罗伯特·凯斯勒说：“我们申请了赠款来进行研究。相关机构认为这是一项重要的研究，因此资助了它。”

该赠款最初授予为期五年——从 2014 年到 2019 年。资金于 2019 年续期，但被特朗普政府于 2020 年 4 月暂停。

导致 Covid-19 的 SARS-CoV-2 的近亲是一种在蝙蝠中发现的病毒，这使这些动物成为了解新冠病毒大流行起源的努力的焦点。病毒究竟是如何传染给人类的，这是一个激烈争论的话题。许多科学家认为这是一种自然溢出，这意味着病毒是在人与动物密切接触的潮湿市场或农村地区等环境中传播给人类的。与此同时，怀疑实验室起源的生物安全专家和互联网侦探花了一年多时间研究公开信息和晦涩难懂的科学出版物，寻找答案。在过去的几个月里，领先的科学家们也呼吁进行更深入的调查新冠病毒大流行的起源，拜登总统也是如此，他在 5 月下令情报界研究这个问题。8 月 27 日，拜登宣布情报调查尚无定论。

据该报道称，拜登指责中国未能发布关键数据，但美国政府也迟迟没有发布信息。Intercept 最初在 2020 年 9 月提出了这些建议。

博德研究所的分子生物学家阿丽娜·陈表示，“我希望这份文件能在 2020 年初发布，” 阿丽娜·陈呼吁对实验室泄漏起源理论进行调查，并认为，“如果将所有信息透明放在一起，连同生态健康联盟提交的可信文件，事情就会发生巨大变化。”