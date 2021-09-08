港媒称习近平晋升5大上将背后存蹊跷

中共最高领导人习近平日前向5名新晋升上将颁授军衔，这是他在两个月内第二次颁授上将军衔。据香港明报今天刊文说，这次晋升有许多蹊跷之处，例如西部战区在不到一年之内，换了4任司令。蹊跷之二是这次卸任的多名将领并未到达退役之龄。

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据官媒新华社消息，中共当局6日举行中央军委晋升上将军衔仪式。晋升上将军衔的军官是：西部战区司令员汪海江、中部战区司令员林向阳、海军司令员董军、空军司令员常丁求以及中国国防大学校长许学强。晋升上将的同时，5人也首次以新职务公开亮相。原新疆军区司令汪海江升任西部战区司令，原东部战区陆军司令林向阳升任中部战区司令，原海军副司令董军升任海军司令，原军委联参部副参谋长常丁求升任空军司令，原北部战区空军司令许学强升任国防大学校长。

据中央社今天报道称，香港明报指习近平晋升5大上将背后存蹊跷。

据明报说，值得注意的是，这是习近平在两个月内第二次颁授上将军衔。明报的文章说，随着军改，共军晋升上将已由以前的每年一次（多固定在八一建军节前夕），改为升职即晋衔。但是这次晋升上将，却有许多蹊跷之处。

蹊跷之一是西部战区在不到一年之内，换了4任司令。

去年4月，已届65岁之龄的西部战区司令赵宗岐到11月仍在超期服役，同年12月时年58岁的中部战区副司令张旭东接任，当月在北京晋升上将。但刚过半年，今年6月张旭东就被比他仅年轻4个月的战区陆军司令徐起零取代。

文章引述消息说，张旭东是因健康原因而无法履职，徐起零的上将晋升仪式7月5日在北京举行；但是不过两个月，徐起零的战区司令一职又被汪海江取代。汪海江比徐起零年轻3个月，据内部消息，徐起零的健康也出了问题。西部战区在共军5大战区中辖区面积最大，司令部设在四川成都，是对印度、阿富汗的最前线，连续两任司令健康出问题，令外界十分关注。

不过，另有分析说，汪海江如此被重用的最大原因在于拥有实战经验；此外，他还曾经处理过中印边境争议事件，且在军内威信极高。

据该报，蹊跷之二是这次卸任的多名将领并未到达退役之龄。

例如原中部战区司令乙晓光刚满63岁，原空军司令丁来杭本月才满64岁，原海军司令沈金龙距离65岁的上将最高服役年限还差一个月。

据该报文章说，若是为了推动将领年轻化，6月已满65岁的空军政委于忠福、12月将满64岁的火箭军司令周亚宁以及与乙晓光比较还大了4个月的军委装备发展部长李尚福等上将却未退役，还出现在中共军委的晋衔仪式中。

有推测说，这些上将的提前卸任可能与今年11月召开的中共19届六中全会中央军委的人事变动有关。这次离任的上将，不排除有调任他职甚至更上层楼的可能。有传言就指卸任空军司令的丁来杭可能接任中国国防部长。

据文章表示，这种可能性虽不能排除，却不符中共官场惯例，鲜有先卸任数月再复出升任军委的先例。这些卸任上将若只是等著提拔，至少应出席6日的晋衔仪式。例如卸任的中国国防大学校长、上将郑和就在仪式中露面，似乎证实并未退役，可能如传言般改任中国国防大学政委。