美国驱逐舰驶入美济礁海域 解放军呛已跟监驱离

美国第七舰队官网周三（9月8日）公布，伯克级导弹驱逐舰“本福德”号今天在南海美濟礁（Mischief Reef ）12海里依法执行了一次航行自由行动。中共解放军同日则立即回应称，南部战区已组织海空兵力进行跟踪监视。

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据自由亚洲电台援引第七舰队新闻稿强调，这次自由航行行动（FONOP）维护了海洋的权利、自由和合法使用。根据《海洋法公约》等国际法，像美济礁这类在潮涨时被淹没的地物，任何国家无权拥有相关海域。

新闻稿又指出，在美济礁上进行填海、兴建设施和建筑物，也不能改变国际法规定，亦无法改变美济礁不属任何一国的特征。通过在美济礁12海里范围内进行正常作业，美国表明，船只可以在这些地区合法地行使公海自由。

第七舰队重申，美国部队经常在世界各地进行航行自由，其所有的行动都是根据国际法设计的，并表明美国将在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。南海的航行自由行动是美国军队在整个地区日常行动的一部分。

“本福德”号（USS Benfold DDG-65）是美国海军第15艘伯克级导弹驱逐舰，其舰名是为了纪念三等医院医生爱德华-克莱德-班福特。该舰于1996年3月30日加入太平洋舰队。

对于美军的自由航行行动，中央社报道说，中共解放军南部战区发言人田军里在新闻稿中宣称：“本福德”号当天“非法闯入”南沙美济礁邻近海域，已组织海空兵力，进行跟踪监视并予以警告驱离。

据中央社指出，北京新修订的「中国海上交通安全法」1日起生效，要求5类外国船舰进入领海应向中方报告。包括：潜水器；核动力船舶；载运放射性物质船舶；载运散装的油类、化学品、液化气体等有毒、有害物质船舶；以及法律、行政法规或国务院规定可能危及中国海上交通安全的其他船舶。

分析普遍认为，在南海主张航行自由的美国军舰恐受此法影响。

另外，美国太平洋舰队周三也在脸书上宣布，“卡尔文森号”航舰已经进入南海，并于9月5日、9月6日连续2天进行舰载机的飞行训练，这是今年第6度进入南海。

“卡尔文森号”是美国海军首艘部署F-35C舰载战斗机和CMV-22B「鱼鹰」舰载运输机的航舰，外界认为其作战配备代表着美国海军未来10年的主力航舰打击群模式。