艾未未称瑞士信贷关闭他的基金会银行账户

中国持不同政见者和艺术家艾未未表示，瑞士信贷银行今年早些时候告诉他，将关闭他在瑞士的基金会银行账户，理由是他在中国有 "犯罪记录"，尽管这位活动家从未被定罪。该瑞士银行要求艾未未在9月前将资金转移。

广告 继续浏览后续

据路透社报道说，中国活动家艾未未称瑞士信贷告知关闭其基金会的银行账户。

消息说，中国持不同政见者和艺术家艾未未表示，瑞士信贷银行今年早些时候告诉他，将关闭他在瑞士的基金会银行账户，理由是他在中国有 "犯罪记录"，尽管这位活动家从未被定罪。

作为中国最受瞩目的艺术家和政治活动家之一，现居葡萄牙的艾未未在Artnet网站的一篇评论文章中写道，瑞士银行第一次告诉他将在今年春天关闭该账户。艾未未说，"瑞士信贷最初通知我，他们有一个新政策，要终止所有与有犯罪记录的人有关的银行账户，"艾未未说，基金会当时被要求在9月前转移资金。

路透社说，瑞士信贷银行对此消息拒绝发表评论。

据路透社，艾未未曾帮助设计了2008年北京奥运会著名的 "鸟巢 "体育场，后来与共产党政府发生冲突，2011年他被拘留了81天。艾未未说，他从未被正式指控或判罪。

艾未未说，瑞士信贷银行随后在6月24日打电话给他，说银行希望 "尽快 "关闭这个属于他在2016年创办的一个自由言论和艺术基金会的账户。艾未未说，该银行经理们随后提到了他几天前接受一家瑞士报纸的采访，他在采访中批评瑞士人民投票赞成更严格的 "反移民政策"，以此作为关闭账户的理由。

瑞士信贷拒绝对他的这些指控发表评论，称其不讨论 "潜在或现有客户关系"。

据艾未未告诉路透社，该账户目前正在关闭过程中，只能以非常有限的方式使用，但仍需将资金转移出去。

据路透社说，包括瑞士信贷在内的许多西方大银行已经将从中国不断增长的超富人群中赢得业务作为其战略的核心部分。然而，在试图保持与中国政府的关系时，这也给其中一些银行带来了地缘政治问题。

去年路透社曾报道说，包括瑞士信贷在内的全球财富管理公司正在审查他们在香港的客户是否与该城市的民主运动有联系，以避免陷入中国新的国家安全法的阴影中。与其他财富管理公司一样，瑞士信贷将其对艺术的赞助作为其精通收藏的客户的一个卖点，作为瑞士和国际上许多博物馆的赞助人，瑞士信贷同时还建立了自己的8000多件艺术品收藏，特别是侧重于新兴艺术家。

据艾未未说，他以前也遇到过来自德国一家银行和香港另一家银行的类似行动，但这两起事件都没有得到解释。艾未未表示，"你知道，这些银行非常傲慢，" 艾未未补充说，他不相信瑞士信贷会改变决定。艾未未称，"即使他们真的改变了这个决定，我也不愿意与一家与中国有如此奇怪关系的银行发生联系。"