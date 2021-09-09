中共11月六中全会 专家称或出台新历史决议护航当今路线

中共19届六中全会11月将在北京召开，是否推出其党史上第3份历史决议受到瞩目。各界看法虽分歧，但目前较多数观察认为，六中全会有可能推出一项肯定中共当今路线的决议。有专家认为，以习近平为达目的敢于不拘一格的作风，不能完全否定届时推出“历史决议”的可能。否则，资历远不及毛泽东的习近平，为何敢于推出层级超越邓小平、江泽民、胡锦涛的“习近平思想”？

广告 继续浏览后续

中共六中全会或将推出历史决议肯定当今路线。据中央社今天报道称，中共领导人习近平2月首次公开提出“树立正确党史观”论述。多数观察认为，中共有可能在11月召开的六中全会上推出一项肯定中共当今路线的决议。

该报道说，北京一名政治观察人士日前向中央社记者表示，中共宣布19届六中全会将“研究总结中共建党百年成就和历史问题”，看似稍显突兀。但对照中共既大举庆祝建党百年，又面临外部巨大压力及内部诸多问题，此时作出一份正面肯定式的决议，是中共自认具号召力、且能“巩固正当性”的举措。

中共前2份历史决议：1945年由毛泽东主导的“关于若干历史问题的决议”，以及1981年邓小平主导的“关于建国以来党的若干历史问题的决议”，都是全盘否定党内过去政治路线的决议。而决议过后，毛、邓二人均树立党内无人可敌的地位。

综合政治观察人士看法及香港明报报道，中共总书记习近平若要藉19届六中全会作出第3份历史决议，就不可能像前2份决议般，全盘否定中共既有路线、特别是自邓小平以来的改革开放路线。况且，习近平曾明确提出“改革开放前后30年不能相互否定”的主张，中共此时更不会推出否定式的决议。否则，习近平不但将招致物议，且形同否定自己、乃至于中共全党的执政正当性。

因此，目前较多数看法认为，中共19届六中全会若作出决议，内容势必有别于前2份“否定过去路线”的决议，而是反过来肯定中共建党百年的整体成就，且特别要着墨习近平自2012年11月中共18大上台以来的“道路正确性”，而这正是习近平需要的。

据明报报道认为，如今中国毛左及自由派支持者，都对19届六中全会可能的决议有所期待。其中，毛左希望新决议能对改革开放重新评价，“纠正邓路线偏差”；自由派则希望在维持否定文革的基础上，对六四事件等历史公案做出公允结论。

至于决议的形式，则是目前看法较分歧之处。1945年的决议从酝酿到通过，共历经逾4年；而1981年的决议，也有1年半之久。明报报导认为，如今距离19届六中全会仅剩下2个月，要推出第3份历史决议，恐非易事。

但北京政治观察人士今天向中央社记者指出，前2份历史决议是在否定党内过去路线，党内对此存在明显分歧。但如今习近平被全党定为一尊，且“既不否定过去，也要肯定今上”，便没有长时间酝酿以化解分歧的必要。这名人士提到，习近平2018年初推动修宪取消中国国家主席任期制，可曾有过长时间酝酿？既然没有，若他执意要推动决议，就没有需要时间酝酿的问题。

外界也对中共19届六中全会一旦作出历史决议的形式及层级，有不同看法。据明报，届时全会可能以“决议”或“决定”形式，正面总结出中共建党百年的“历史经验”，但不易看到新的“历史决议”。但上述人士则认为，以习近平为达目的敢于不拘一格的作风，不能完全否定届时推出“历史决议”的可能。否则，资历远不及毛泽东的习近平，为何敢于推出层级超越邓小平、江泽民、胡锦涛的“习近平思想”？