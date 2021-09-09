中国一商人因偷向中国出口美国海洋技术而获刑两年

中国商人覃树人(Shuren Qin)在承认他从美国非法出口用于反潜作战的海洋技术，使中国一所军事大学获益之后，遭美国司法判处两年监禁。覃树人于2005年在中国创立了领海海洋仪器有限公司，向科学家提供海洋仪器，并于2014年与家人一起移民美国，成为永久居民。

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据路透社报道称，中国商人覃树人(Shuren Qin)在承认他从美国非法出口用于反潜作战的海洋技术，使中国一所军事大学获益之后，于周三被判处两年监禁。

覃树人是一家销售海洋仪器公司的创办人，他在承认非法出口可用于监测水下声音的水听器后，位于波士顿的美国地区法官Denise Casper对其量刑裁决。这位海洋生物学者是在2018年遭到起诉，当时美国日益关切中国的国家安全威胁，拜登政府上台后这仍是一个关注焦点。45岁的覃树人在被捕后已经在监狱服刑三个月。

据覃树人的辩护律师说，覃树人于2005年在中国创立了领海海洋仪器有限公司，向科学家提供海洋仪器，并于2014年与家人一起移民美国，成为永久居民。

检方称，从2015年至2016年，覃树人通过欺骗一家美国供应商，在没有获得出口许可证的情况下，向西北工业大学出口水听器。该大学是参与研究水下无人机项目的中国军事研究机构。

路透社说，根据覃树人的律师称，覃树人不知道该大学使用这些产品的目的，这些产品有民用和科学用途。