中国与英国在天津就气候变化会谈

据中国官方消息，中国气候变化事务特使解振华近日与《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方会议（COP26）候任主席夏尔马在天津举行会谈。双方认为COP26应当推动大会完成《巴黎协定》实施细则后续谈判，确保发达国家兑现到2020年每年1,000亿美元的资金承诺，加大对发展中国家适应行动和能力的支持。路透社称，英国对沙马赴天津会晤中国气候变化事务特使解振华的行程摘要，没有列出会谈期间达成任何新协议，但表示双方讨论了中国到2060年实现碳中和、在2030年前达到碳排放峰值以及减少煤炭使用的承诺。

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据路透社今天报道称，中英在天津就气候变化会谈。中国气候变化事务特使解振华近日与《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方会议（COP26）候任主席夏尔马在天津举行会谈。双方认为COP26应当推动大会完成《巴黎协定》实施细则后续谈判，确保发达国家兑现到2020年每年1,000亿美元的资金承诺，加大对发展中国家适应行动和能力的支持。

中国生态环境部引述中国表示，“中方已建立碳达峰碳中和工作领导小组，正在制定并将陆续发布落实力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的‘1+N’政策体系”。据环境部官方微信刊登新闻稿 (here)称，中英双方就COP26总体安排及重点议题、全球气候行动、中英气候变化合作等重点问题进行了“坦诚、深入、建设性”的交流。

据路透社说，今年联合国COP26气候变化大会主席、英国的沙马(Alok Sharma)周三表示，在11月的格拉斯哥峰会召开前，他最近几天与中国进行了建设性的讨论。

据该报道，英国对沙马赴天津会晤中国气候变化事务特使解振华的行程摘要，没有列出会谈期间达成任何新协议，但表示双方讨论了中国到2060年实现碳中和、在2030年前达到碳排放峰值以及减少煤炭使用的承诺。