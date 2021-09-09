中国宣布支援塔利班 获邀参加政府就职典礼

俄罗斯媒体透露，中国已获得塔利班邀请，将出席11日举行的阿富汗新政府就职典礼。中国官方消息说，中国宣布决定紧急提供价值2亿元人民币的粮食、越冬物资、疫苗和药品。据中国外交部长王毅批评说，美国及其盟友仓促撤离后，阿富汗仍面临人道、民生以及新冠疫情等严峻挑战，一些国际势力还可能借助政治、经济和金融手段给阿富汗制造新的难题。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，根据俄罗斯媒体消息，中国已获得塔利班邀请，将出席11日举行的阿富汗新政府就职典礼。根据该消息，与中国同列受邀名单者，仅有俄罗斯、巴基斯坦、伊朗等国，没有西方国家。

这项来自俄罗斯卫星通讯社的报道说，目前尚未获得中国官方证实，同时也未提到中国将派遣何人、或何等层级的官员，赴阿富汗出席这场象征塔利班正式执政的仪式。

至于俄罗斯方面，根据该报道，俄罗斯官员表示，俄方很可能会派遣大使级代表，出席阿富汗新政府的就职典礼。而这一层级，或许可作为中国派遣代表与会的参考指标。

自塔利班夺权以来，中国与塔利班已在多个场合相互表达善意，使中国被认为是塔利班在国际社会相对孤立下，少数能给予一定程度支持且相对友好的国家。而中国官媒更是给予塔利班中间偏正面的报导，引起各界议论。

中国国务委员兼外交部长王毅8日在视讯出席阿富汗邻国外长会时宣布，将紧急提供价值人民币2亿元的粮食、过冬物资、疫苗和药品给阿富汗，其中包括首批300万剂新冠疫苗。

据中央社，但中国官方对于是否承认塔利班政权，至今始终不愿松口，仅反复强调塔利班必须与恐怖组织划清界限，特别是中国最在意的疆独组织“东伊运”。同时，中国驻阿富汗大使馆目前仍维持正常运作。

据路透社报道称，中国国务委员兼外长王毅周三称，中方决定紧急提供价值2亿元人民币的粮食、越冬物资、疫苗和药品；待安全等条件具备后，中方愿帮助阿富汗建设有助于改善民生的项目，并在力所能及的范围内，支持阿富汗和平重建和经济发展。

外交部网站刊登其以视频方式出席阿富汗邻国外长会上的发言并称，美国及其盟友是阿富汗问题的始作俑者，其比任何国家都更有义务向阿富汗人民提供经济、民生和人道主义援助，在尊重阿富汗主权独立的前提下，帮助阿富汗实现维稳防乱，走向良性发展。

据王毅表示，美国及其盟友仓促撤离后，阿富汗仍面临人道、民生以及新冠疫情等严峻挑战，一些国际势力还可能借助政治、经济和金融手段给阿富汗制造新的难题。

“今天的阿富汗站在历史的十字路口，...阿富汗塔利班宣布成立临时政府，而政权的‘临时’性恰恰说明阿富汗的未来还具有很多不确定性。”他称。

他并指出，现在应该抓住阿局势由乱及治的关键窗口期，加强沟通协调，着眼共同关切，在尊重阿富汗主权独立和领土完整的基础上，对形势发展变化施加正面、积极影响。

王毅还谈到，阿富汗局势变化给国际和地区反恐形势带来复杂影响，一些在阿富汗的国际恐怖分子正在策划向邻国流窜渗透；各方要加强边境管控合作，及时抓捕消灭自阿潜入的恐怖团伙，确保地区安全稳定。王毅称，要敦促塔利班坚决同所有极端恐怖势力彻底切割，并采取有效措施予以约束打击；同时，帮助阿富汗开展替代种植，共同消除本地区毒品来源。

王毅还说，“中方愿同各方采取联合行动，打击本地区的跨国毒品犯罪。”