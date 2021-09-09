欠款近12亿！中国华尔街英语传破产 已全面停业

受"双减"（减少作业和减少补习）政策的冲击，中国华尔街英语传出将宣告破产，据说，其学费欠款高达人民币12亿元，在11个城市的39个学习中心已全部停止营业。

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据中国工商征信平台“天眼查”的查询结果，华尔街英语培训中心（上海）有限公司因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”而被上海市市场监督管理局列为经营异常；其旗下分公司也因同一原因被列入企业经营异常名录。

根据央视财经的报导，华尔街英语欠款高达人民币12亿元的学费。学员的学费能否退还，目前华尔街英语没有任何回应，而其中更复杂的是，有学员是贷款来培训学习的，他们因而深陷“没学上仍要背贷款”的尴尬境地。

根据不完全统计，截至8月14日，超过6000名学员涉及的合约金额共约人民币4.8亿元，其中最高一笔购课合约额高达人民币151.8万元。而这些学员中，52%的人是通过银行或金融平台贷款的方式支付学费的，其中不乏中国银保监会等五部委曾联合发文禁止的大学生群体。

北京云嘉律师事务所副主任赵占领分析，即便华尔街英语未来进入破产清算，首先支付的是拖欠国家的税款，然后支付拖欠员工的工资等。通常情况下，消费者作为债权人，能获得的清偿比率非常低，甚至可能完全清偿不到。