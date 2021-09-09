毛泽东逝世四十五周年 官媒沉默

今年9月9日是毛泽东逝世四十五周年纪念日，中共官网及官媒并未发表纪念毛泽东的文章。而毛粉网站“红歌会”发表了纪念文章和有关文艺演出活动。有内地学者总结，怀念毛泽东的往往是社会地位及收入偏低的“三低”人群，他们看不清过去，也看不明当下的形势。

广告 继续浏览后续

据自由亚洲报道称，今年中国纪念毛泽东逝世四十五周年 ，毛粉纪念官媒沉默。

9月9日是中共已故领导人毛泽东逝世45周年日。连日来，中国官方并未发表纪念毛泽东的文章，亦没有相关活动。但崇拜毛泽东的人近日不断发文怀念毛泽东或组织文艺活动，比如演出《东方红》、《绣金匾》及《浏阳河》等。

红歌网本周一发表题为《纪念毛主席逝世45周年活动序幕，已经拉开》的文章，回顾毛泽东。称“中国人民不能离开毛主席，毛主席至今依然守卫着华夏，依然在凝聚着党心、民心和军心”。该网还刊载多张演出活动的照片。

该报道称，党史网微博账号本周一贴出一张毛泽东和一位少数民族的合照海报，近二十位少数民族围在海报周围。网文写道，在中国历史上，没有一个人能像毛泽东那样被56个民族的百姓共同爱戴，他被56个民族的百姓共同敬仰。有网民在评论区留言赞美毛泽东。不过，大部分网民并未就此表态。