腾讯和网易被约谈后市值蒸发600亿美元

腾讯和网易被约谈后，股价大幅下挫，市值蒸发600亿美元

9月9日，腾讯和网易股价大幅下挫，市值巨额缩水。周三，这两家网络游戏公司遭中共监管机构约谈，投资者担心中共当局对戏行业的管控还将收紧，行业长期增长将受到打击。

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9月9日，腾讯股价一度下跌6.7%，尾盘跌幅扩大，收跌8.5%，创7月以来最大跌幅；网易在香港上市的股票一度下跌7.7%，收盘重挫11%。腾讯和网易的股票在过去三个月分别下挫了18%和20%。

彭博9月9日报导，游戏巨头腾讯和网易的市值蒸发600多亿美元。

《南华早报》周四援引知情人士消息报导称，中共中宣部和出版署官员周三约谈腾讯和网易的高管时，向他们披露了暂停游戏审批的决定。《南华早报》还表示，目前还不清楚暂停会持续多久。

彭博报导称，尽管中共官媒没有提到暂停审批，但该消息加速了9月9日从上午开始的股票抛售潮。过去10个月以来，中共政府针对电商、网约车、校外辅导到社交媒体等多个行业展开了一系列监管行动，投资者已经成为惊弓之鸟。

业内分析人士称，暂停新游戏审批预示着中共监管政策的升级，这将直接影响游戏开发商的钱包。这让投资者想起2018年中共监管机构对游戏公司採取的长达10个月的上市限制政策，该政策导致腾讯出现至少10年来首次利润下降，市值一度蒸发约2000亿美元。

全球市场情报公司Omdia驻上海的游戏分析师Cui Chenyu担心，暂停审批只是对游戏行业更广泛打击的开始，且未来的打击力度也令人担忧，这肯定会对游戏公司产生重大影响。

他还说，“今年上半年批准的新游戏数量或能保障2021年的收入，但如果审批不迅速解冻，从明年年底开始将看到负面影响。”

上海市场研究公司AgencyChina的科技分析师Michael Norris表示，中共监管机构暂停审批所有新网络游戏的行动将对开发商业务的长期增长造成打击。

他说，“看起来是对未成年人游戏活动的家长式控制，可能会演变成对内容和变现模式的更广泛限制。”

彭博报导称，从叫停蚂蚁集团本可能创纪录的IPO开始，其后对阿里巴巴集团、腾讯支持的外卖巨头美团和滴滴全球陆续展开调查，北京遏制互联网巨头的更广泛行动已接近进入第11个月。