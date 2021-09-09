金砖五国开峰会 习近平宣布年内捐赠一亿剂新冠疫苗

金砖5国第13届峰会今天在印度召集下以视频形式开会。金砖国家峰会始于2009年，最初由中国、俄罗斯、印度和巴西4个新兴市场国家的领袖参与，之后再加入南非。本届峰会由印度主办。中国明年将接任金砖国家主席国，主办金砖国家领导人第14次峰会。中国国家主席习近平今晚在金砖国家峰会宣布，中国今年内将向发展中国家无偿捐赠一亿剂新冠疫苗。

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据中央社今天报道称，金砖峰会上，习近平宣布捐1亿剂疫苗给发展中国家。据官媒新华网说，习近平9日晚上以视讯方式出席第13届金砖五国（BRICS）峰会。他在会中指出，截至目前，中方已向100多个国家和国际组织提供超过10亿剂新冠疫苗和原液，将努力全年对外提供20亿剂疫苗。

习近平并宣布，在向新冠疫苗全球取得机制（COVAX）捐赠1亿美元基础上，今年内中国将再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

据官方报道称，习近平说，当前疫情仍在全球肆虐，世界经济复苏艰难曲折，国际秩序演变深刻复杂。面对挑战，金砖国家要展现担当，推动践行真正的多边主义，推动全球团结抗疫，推动开放创新增长，推动共同发展，为世界和平与发展作出积极贡献，推动构建人类命运共同体。

习近平就金砖国家务实合作提出5点倡议：第一，坚持同舟共济，加强公共卫生合作；第二，坚持公平可及，加强疫苗国际合作；第三，坚持互利共赢，加强经济合作；第四，坚持公平正义，加强政治安全合作；第五，坚持互学互鉴，加强人文交流合作。习近平并宣布，中国明年将接任金砖国家主席国，主办金砖国家领导人第14次会晤。

据中央社说，金砖国家峰会始于2009年，最初由中国、俄罗斯、印度和巴西4个新兴市场国家的领袖参与，之后再加入南非。本届峰会由印度主办。