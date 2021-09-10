又一架满载外国公民的包机飞离喀布尔抵达多哈

又一架满载158名外国公民的包机周五从喀布尔机场飞抵多哈；美国白宫周五称，包括21名美国公民和11名永久美国居民在内的32人经航空及陆路交通离开阿富汗。塔利班声称，已取消阿富汗新政府911就职典礼。

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法新社报道，周五降落在多哈机场的这架客机载有158名希望"逃离"阿富汗的外国人，包括美、德、法等各国人士。法国外交部证实，机上有49名法国人及其家属。

周四一架运送外国侨民的国际航班包机飞离喀布尔，这是自8月30日美国和北约军队最终撤出阿富汗以来，首架从喀布尔机场起飞的国际航班。

两次国际航班飞离喀布尔表明，在卡塔尔的努力斡旋之下，喀布尔机场有望重新开放商业飞行。塔利班8月15日占领阿富汗首都，引发由美国主导的对12.4万名外国人和处境危险的阿富汗人大撤离行动，机场常规业务一度关闭。

另据美国白宫周五宣布，包括21名美国公民和11名永久美国居民在内的32人，周五经航空及陆路交通离开阿富汗。

据国家安全委员会的发言人在一份声明中表示，19 名美国公民乘坐卡塔尔航空公司的航班离开喀布尔，另外2名美国公民和11名美国永久居民则是通过陆路离开喀布尔，不过发言人霍恩 没有具体说明这些美国人越过哪个边界。霍恩对卡塔尔对美国公民撤离行动提供的援助表示“深切感谢”。

声明称：“今天的撤离表明，我们为美国公民提供了从不同地点离开阿富汗的明确又安全的选择。”

国家安全委员会发言人还强调，一些目前仍留在阿富汗的美国公民选择留在那里，这是“他们的权利”。

美国国务院发言人波特周五表示，“大约有100名美国人留在阿富汗”，她并称阿富汗的情况“非常不稳定”。

另据武装组织塔利班文化委员会成员沙曼冈尼（Inamullah Samangani）周五表示，塔利班已取消临时政府的就职典礼。

俄罗斯塔斯社报道，沙曼冈尼在推特发文表示："阿富汗新政府的就职仪式数日前已经取消"。他并称，塔利班已公布部分内阁成员已经开始政务。不过沙曼冈尼并没有特别进一步说明就职典礼日期。

此外，他并否认就职典礼拟定在9月11日举行的传闻，并说这是谣言。

此前多家外国媒体报导，塔利班打算在9月11日举行阿富汗新政府就职典礼，俄罗斯、伊朗、中国、卡塔尔与巴基斯坦代表受邀出席就职典礼。