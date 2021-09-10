马云低调现身视察蔬菜大棚引发揣测

深陷中国监管风暴中心的阿里巴巴集团创办人马云现身的照片周五在媒体及网络被公布后引起揣测。马云1日在浙江省平湖市现身，似乎在视察自家集团的几个数位农业大棚。他这次现身距离5月10日公开露面，已将近4个月。

广告 继续浏览后续

中央社报道，马云现身的照片周五在媒体及网路被公布后，引起不少中国网友揣测。经对照发现，马云1日视察上述农业大棚后，阿里巴巴2日便宣布捐出人民币1000亿元，作为中共号召的"共同富裕"助力之用。两者之间是否有关联，受到注意。

有中国网友认为，这些照片应是最近所拍摄无误，但为何会在监管风暴如火如荼的情况下披露，似有可能是刻意向外界报平安，也是借此向官方表态支持农业发展，而非"执着于金融操作"。

综合中国财经媒体电商报报导及网络照片，马云1日以白色小帽、枣红色T恤及浅灰色长裤的纯休闲造型，视察一个大型的蔬菜棚，并与4、5名看似阿里巴巴的干部及员工交谈，神情显得专注但不失轻松。

根据报导及网友对照，马云视察的几个大型菜棚，似是阿里巴巴在浙江平湖自设的数位农业大棚。不过，阿里巴巴到目前为止，并未对马云的现踪作出说明。

报导指出，马云上次公开露面是在5月10日的"阿里日"活动上。到9月1日再度现身，已相距近4个月。

阿里巴巴2日除宣布捐出1000亿元助力"共同富裕"目标，还列出了10项具体行动，其中4项与农村相关，包括"助力农业产业化建设"。此外，京东、拼多多等中国大型电商，也已先后宣示为中共既定的发展农业及乡村振兴提供助力。