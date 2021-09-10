马克龙及联合国秘书长称赞黎巴嫩新政府组成是"重要的一步"

黎巴嫩候任总理米卡提周五宣布组成新政府打破了近一年的政治僵局，联合国秘书长及法国总统马克龙都表示，"这是重要的一步"。

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法新社消息，法国总统马克龙周五称赞黎巴嫩新政府组成是"使国家走出深重危机重要的一步"。法国总统府爱丽舍宫周五在一份声明中指出，黎巴嫩人民希望走出国家陷入的深重危机，而新政府组成是为走出危机所采取的紧急措施必不可少的一步。马克龙并强调，黎巴嫩政界人士应遵守他们的承诺，以使改革措施得以实施，为国际社会援助黎巴嫩以及开创黎巴嫩未来进行必要的而准备。

联合国秘书长古特雷斯周五也表示，新政府成立至关重要。他表示，曾与米卡提共事过，希望米卡提能够团结各界力量，使黎巴嫩摆脱目前的困境。

黎巴嫩总统奥恩与米卡提在首都贝鲁特签署新政府组成法令，新政府包括24名成员。

米卡提向媒体表示，黎巴嫩的经济形势非常严峻，他将不遗余力联系国际组织，获取援助以确保国民基本需求。他承诺会全力以赴阻止黎巴嫩经济崩溃，使国家重现繁荣。

现年65岁的米卡提，曾于2005年及2011年两度出任黎巴嫩总理。去年8月，时任总理迪亚卜因贝鲁特港口大爆炸，宣布政府总辞，成为看守政府。同年10月，哈里里获授权组阁，因与奥恩有分歧，一直无法完成。今年7月哈里里宣布放弃组阁，米卡提被任命出任新总理。