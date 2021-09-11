印澳首次2+2部长级对话 同意加强国防战略合作

印度与澳大利亚周六在新德里举行首次2+2部长级对话，双方讨论阿富汗议题，并同意在国防与军事领域的加强战略合作。 这场实体会议由印度外交部长苏杰生、国防部长辛格与澳大利亚外交部长佩恩和国防部长达顿代表双方出席。

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辛格会后发表声明指出，印澳双方"深入"讨论双边及区域议题，包括新冠疫情、阿富汗局势、印度太平洋海事安全、多边模式合作与相关议题。

他说："在双边国防合作上，我们决定扩大各军种之间的军事接触、促进更多国防情报分享，并在双边后勤支援进行更密切合作。"

此外，双方还谈及自由贸易往来、国际法规遵守、区域持续经济发展等议题。

辛格指出，这场2+2对话彰显印度-澳洲全面战略伙伴关系，印澳两国拥有打造自由、开放、包容与繁荣的印太地区共同愿景，也分享维护区域和平及繁荣的共同利益。

他并说，印方希望澳洲持续参与美国与印度之间的马拉巴尔联合军事演习，也邀请澳洲参与印度国防产业，共同生产与发展国防装备。

另一方面，印度外交部发布的新闻稿说，印澳两国总理去年6月4日在领袖峰会上，同意把双边关系提升到"全面战略伙伴"层级，而周六这场2+2对话就是双方追求此种关系的展现。

印度外交部形容印澳关系正处于7年来的高峰，重申两国将共同为区域内所有国家的和平、稳定与繁荣而努力，维护以法治为基础的国际秩序、国际水域的自由航行、促进彼此连结，以及尊重各国的领土完整与主整。

新闻稿说，阿富汗是这场2+2对话的主要议题，双方认为国际社会应依循联合国安全理事会第2593号决议，在阿富汗问题上取得一致作法。

印澳2+2对话是在四方安全对话会员国重新加强印太地区合作之际召开。这4国包括美国、日本、印度与澳洲预定於9月24日在华盛顿举行领导人会议。