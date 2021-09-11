拜习通话 习近平感觉良好？

拜习通话，这是美国总统拜登与中国国家主席习近平七个月以来首次。从中国外交部长王毅的反应“这次通话还是有它特殊的意义”来看，中方似乎比较满意。尽管通话无多少实质性内容，至少通话本身在中方看来就有“特殊意义”。在中方眼中毕竟美方地位重大。而拜登主动打来电话，也让中方有一种面子上的荣耀。其中究竟有多少中方所要的“实质内容”，中方自己明白。

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拜登为何要与习近平通话

中美关系近来越来越紧张，自从阿拉斯加中美对话失败，原本期待从拜登新政府那里“赢得时间”来争取空间的北京没想到拜登政权伊始，就开始与民主阵营结盟，一道应对专制中国，杨洁篪王毅到了阿拉斯加感到拜登政府没有回转的可能，就豁出去了，“中国不吃那一套”。

拜登接下来的欧洲之行，与欧盟，与北约，与日本，澳大利亚，与北约组织，有形无形结下一种不同程度的对抗专制的联盟。就连以前在对华关系上表述谨慎的日本政府，也公开对南海问题、东海问题，台湾问题，香港及新疆维吾尔人权表态。北京愈显孤立，北京的愤怒也越来越表面化，战狼风格发挥到极致，几乎到了不顾任何外交礼仪的地步，美国国务院二号人物舍曼7月到访天津，中方官员的非理性程度令美国吃惊。

美国一名不具名资深官员对金融时报就这次天津访问表示，“我们听到的都是为宣传目的设计的谈话要点，加上习主席的多方面集权，因此要推动双边关系前进可能需要领导阶层的往来。”也就是说，较低层官员接触的成果美国无法满意，中方扮演不负责任角色，所作所为都是对内宣传。

金融时报报道说，这次通话是拜登要求通话，因为美国官员认为“中国官员不打算进行严肃实质的对话”，他们只生硬读稿，只为了大内宣。

白宫一名官员对法新社表示，“美中外交僵局已到了难以支撑，潜在危险很大的地步。”“我们支持激烈的竞争，但我们不希望这一竞争蜕变为冲突。”

因此，拜登打电话的目的是建立预防机制，强化管控。使得“负责任地处理”双边关系，“竞争而不寻求冲突”，“使得美中之间达致真正稳定的处境。”其实，这与拜登上台以来表达的对华战略并无二致。

习近平的“世纪之问”

习近平与拜登通话九十分钟，涉及“广泛而具战略性”的问题，缺乏具体内容，也没有确定未来何时举行中美峰会。但从中方的反应看，对长达7个月来的拜登首次打来的电话有点过分解读。

央视报道中强调习近平对中美如何解答“世纪之问”“给出了答案”： “中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问”，习的说法，与其说给出了答案，不如说习近平以自己的方式表达对美方的期待，习近平的 “世纪之问”，虽然比奥巴马时代中方曾期待的“G2”要远得多，但看看今天恶化的双边关系，能有机会发表“世纪之问”已经不容易了。

根据中方通稿，习近平还补充，“中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题”，官媒解释习近平这是在表达不满，暗示拜登没有在搞好双边关系上迈出大步？不知对这一说了等于没说的空洞表述美方究竟如何理解，一名美国官员对路透社表示，北京的发言通常大多仅具象征意义，他们的强硬言论其实不太有用。

从拜登上任以来美方的诸多表态可以看出，中美关系到今天这种地步，中方恐怕负有重大责任。习近平上台以来，尤其近年，中国不仅在人权，法治诸领域倒退，而且违背中英联合声明，蚕食香港一国两制，直至取代香港制定安全法，以安全名义大举逮捕香港民主人士；在新疆问题上，国际人权组织不断揭露北京关押百万新疆维吾尔人，把他们强制性聚集在所谓的培训中心折磨，联合国人权高级署多次提出前往调查，欧盟也就此采取制裁，北京却予以反制，结果导致中欧投资协定流产；对台湾，对南中国海，习近平的中国也是越来越具挑衅性；在新冠疫情问题上，当澳大利亚提出要对武汉疫情进行国际独立调查以求溯源，中国采取一系列措施予以报复，与西方国家全面对立。阿拉斯加中美对话，美方代表开场白强调的就是上述问题，舍曼去天津，照提上述问题。

中方似有一种错觉，“时与势，已经在中国一边”，对美关系总在强调“解铃还须系铃人”，也就是美国只要放下“身段”，别管中国的“核心关切”，一切就皆大欢喜了。北京一直强调要“相互尊重”，如何相互尊重，要求尊重人权都不行，如何相互尊重？

根据美国之音报道，白宫资深官员说，在与普世民主价值相关的香港、西藏、新疆，以及台湾议题上，即便中国认为美国在干涉其内政，但拜登政府也不会退让。