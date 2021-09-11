李光满革命檄文延烧 大外宣指中南海应做反思

李光满鼓吹一场摧枯拉朽刮骨疗伤的革命即将到来，引起的惊愕和混乱至今难以过去，纽时报道称，“中共官员和新闻媒体试图平息事态，但没有明确否认李光满，也没有删除他的文章，这种做法让困惑持续存在”，而亲北京的多维网文章则直呼中南海应对此做反思。

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李文称，“一场深刻的革命”即将到来，“这次变革将荡涤一切尘埃，资本市场不再成为资本家一夜暴富的天堂，文化市场不再成为娘炮明星的天堂”。可是在胡锡进大胆批驳李光满用夸张的语言，“背离了国家的大政方针，造成了误导”之后，各界惊奇的是，两人究竟谁代表官方的立场，引发一场有关中共党内内斗的的猜测。这一判断基于这样的推理：没有“大人物”的支持，李光满杀气腾腾的文章不可能被中央级众多网媒转发，没有“大人物”的支持，胡锡进单枪匹马挑战李光满，也显得不可思议，而且，连日来，胡锡进这位同样被视为民族主义急先锋的人物，受到了乌有之乡等更左的势力的连锁攻击。

那么，到底是谁在背后支持这样一场论战？有分析猜测下令中央级官媒转发的至少是中宣部部长层级，而且军网也已转发，可能中央军委也牵涉其中，那么，在这种情况下，似乎只有主管宣传和意识形态的王沪宁才拥有这样的权力，如果是王沪宁批示，应该得到习近平的首肯，事实上，李光满的观点，许多分析人士都同意，与习近平的想法很契合。

『纽约时报』在“习近平将把中国带向何方？李光满檄文走红引猜测”写道，李光满的突然出名引发了一些猜测，有人认为党内某位领导人为李光满激烈檄文的推广开了绿灯，但这个想法与习近平身边的官员最近试图让民营企业家相信 政府仍重视他们的格外努力有冲突。该报指的可能是近来李克强刘鹤等人有关鼓励民营企业发展的讲话。

曾担任中共党刊『学习时报』副主编的邓聿文也对纽约时报分析，更有可能的情况是，一名级别较低的宣传官员把这篇文章宣传为对受到指责的名人的公司的吸引眼球的攻击，没有预料到文章会引起如此强烈的反应。邓聿文还举出2018年一名名叫吴小平的中国博主发文称私营经济应该逐渐退场一文来佐证。

但是『北京之春』荣誉主编胡平则认为邓聿文的分析“有明显的错误”。“李光满文章被几大中央级网媒一齐转载，不可能是较低级官员的意思，必定出自相当高级官员的指令。2018年吴小平一篇文章说私营企业应逐渐离场，并没有被中央级媒体转载，正相反，第二天经济日报就发文高调反驳，而且被人民日报中青报转载，和这次李光满文章完全是不同待遇。”

那么，胡锡进高调反驳李光满又代表什么呢？很有意思的是，被指大外宣的『多维网』10日发表一篇题为“追捧李光满是重大失误，中南海应做反思”的文章，该文指李光满的文章“在权力授意之下，短时间内被大量重要官方媒体转发，其不寻常的姿态即可便产生爆炸效应，向公众错误地传递出该文即是官方全部意志的强烈讯号。”

文章称，“这让本应该也的确是渐进的、规范的改革，立刻充满危险的气味”，“令被改革的对象体认自己已被驱逐为‘敌人’，陷入被‘消灭’的恐慌当中”。文章认为，“追捧李光满无疑是一记昏招，这是一次意识形态宣传的‘火上浇油’……其现实影响和走向大概率将同相关决策者的预期背道而驰。”

那么，“中南海应当为这样的无谓失误做出反思，因其实在算不得高明”“曾经的痛苦回忆去今不过40余年，不能苛责与社会于此有过度敏感，对一些望文生义的强联系应给予理解，重要的是即使做全面细致的解释。”

其实，从胡锡进很快出面反击李光满来看，多数分析人士并不认为李光满代表了官方的“全部意志”，官方至少有“两个意志”。奇怪的是，在大权在握的习近平差不多耳提面命，动辄要全党“两个维护”，“四个相信”，“统一思想”，团结在以他为核心的党中央的情形下，两派仍然在激烈叫阵，这似乎意味着中共20大即将召开之际，党内暗涌不断。