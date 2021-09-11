美国隆重纪念911恐袭事件20周年 拜登呼吁国家实现团结

美国周六隆重纪念911恐袭事件20周年。纽约世贸中心原址及遭攻击的五角大楼等地纷纷点亮蓝光，造成近3000人丧生的这场恐袭被称为"美国史上最黑暗的一天"。包括总统拜登在内的美国领导人呼吁在这个政治分裂的国家实现团结。

广告 继续浏览后续

法新社消息，美国总统拜登与第一夫人吉尔到纽约世贸中心双子塔原址参加纪念活动，前总统奥巴马、克林顿也出席了纪念仪式。早上8时46分，拜登、奥巴马、克林顿与出席仪式的民众一起，在双子塔原址的"911国家纪念博物馆"默哀，向死难者致意。2001年9月11日恐袭事件中，第一架飞机在早上8时46分撞向世贸中心北座大楼，9时3分，第二架飞机撞向南座大楼。纽约世贸中心遗址的悼念仪式上，遇难者家属读出2977名遇难者的姓名，并进行默哀及敲钟仪式。

拜登周六参加的纪念活动还包括前往宾夕法尼亚州尚克斯维尔（Shanksville），在911事件在劫持的4架客机中，其中1架联合航空93号班机当日在尚克斯维尔坠毁。

拜登之后将返回华盛顿前往五角大楼。在2001年9月11日，五角大楼遭一架客机袭击，西侧遭撞袭后冒出熊熊大火。

在过去的20年中，历任美国总统经常在911纪念日当天拜访这3个地点之一，但像拜登这样一天内跑遍3个地点的状况并不常见。

拜登参加911纪念活动时不会发表公开谈话。不过他已在10日发布一段影片，向遇难者亲属表示哀悼，拜登并强调国家团结精神。

美国前总统布什在宾夕法尼亚州出席纪念20年前911袭击的活动。布什在演说中向遇难者致敬，并呼吁美国人民团结一致，表现出当年美国遇袭后所展现的团结精神。

当年基地组织恐怖分子劫持4架民航客机，其中一架飞机坠落宾夕法尼亚州的尚克斯维尔郊区，机上数十人全部死亡。911袭击在布什在任总统时发生，他当年签署法定文件，开始在尚克斯维尔举行悼念活动。