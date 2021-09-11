911恐袭20周年：欧盟领导人称与美国站在一起共同捍卫自由

911恐袭20周年，包括欧洲英国在内的世界各国领导人纷纷表态，"与美国站在一起捍卫自由"；法国总统马克龙表示"不会遗忘历史"；英国首相约翰逊表示，恐怖攻击"无法离间以自由与民主为信念的国家"，联合国秘书长古特雷斯向那些冲入大楼拯救生命的急救人员致以崇高的敬意。

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法新社消息，法国总统马克龙周六在推特上写道：“我们永远不会忘记"，"我们将永远为自由而战”。马克龙并发布了一段视频，展现美国国旗飘扬在总统府爱丽舍宫前，两旁是法国的红白蓝三色旗。

德国总理默克尔回忆起20年前“美国遭受袭击的恐怖场面”，默克尔表示，虽然我们已经成功击败了恐怖主义，但我们还没有实现所有的目标”。

欧盟委员会主席冯·德莱恩向911受害者和“冒着一切风险帮助他们的人”表示敬意。她在推特上写道： “欧盟与美国站在一起，共同捍卫自由，反对散播仇恨。”

北约秘书长斯托尔滕贝格周六在布鲁塞尔北约总部举行的仪式上表示，20年前9月11日的袭击代表了“人类最极端的邪恶”。他表示， “二十年前我们团结一致；而今天，当我们面临一个更加危险的世界时，北美和欧洲更应该继续在北约内部保持团结一致。只有团结起来会和平安全”。

英国在911恐袭20周年纪念日在奥运公园举办纪念活动，首相约翰逊预录将在活动期间播放的谈话说，基地组织在美国本土发动的攻击，无法离间以自由与民主为信念的国家，也不能使我们放弃我们的价值，更不能使我们活在永久的恐惧当中。这座公园里树立这纪念雕像，是以倒塌的世贸中心双子星大楼回收钢材打造。

在恐怖袭击摧毁纽约市世界贸易中心标志性的双子塔20周年纪念日，联合国秘书长古特雷斯向那些冲入大楼拯救生命的急救人员致以崇高的敬意。

当天纽约有400名急救人员遇难，其中大多数是消防员。

古特雷斯在一份声明中向那些在前往燃烧的双子塔时将自己的生命置于危险之中的人们表示敬意。他说：“许多人做出了最后的牺牲，他们体现了恐怖主义试图抹杀的人性和同情心。”

古特雷斯表示，2011年9月11日这一天“在全世界数以百万计人的脑海中烙下烙印”。在“这一懦弱而令人发指的”事件中，有来自大约 90 个国家的数千名受害者丧生，还有数千人受伤。

古特雷斯还回顾了国际社会20年前表达的声援、团结和决心，他承诺联合国将继续声援纽约市、美国人民以及世界各地的所有恐怖主义受害者。