中国驻美大使被爆：闭门会议粗鲁要美国"闭嘴"全场震惊

7月才赴美的新上任中国驻美大使秦刚,被美国的保守派媒体《国家评论》揭露,他在一场不公开的会议上,用不符合外交礼仪的强硬态度,向拜登政府放话,并直接说出"闭嘴"2字,让在场的与会人士都感到震惊。

中央社援引美国"国家评论"(National Review)半月刊10日爆料,秦刚8月31日出席由美中关系全国委员会(NCUSCR)透过视频举办的不公开会议,谈论中美关系,却做出有失外交官礼仪风范的不当发言。

报导指出,秦刚先就当前美中关系发表演说,活动进入问答部分时,曾在美国前总统奥巴马时期担任白宫国安会亚洲事务资深主任、现职美国乔治城大学教授的麦艾文(Evan Medeiros)提问,美中双方能各自采取什么做法改善双边关系。

秦刚回应表示,美国应停止让情况恶化,以便制造对话环境;他接着说:"如果我们无法解决彼此分歧,请闭嘴"(If we cannot resolve our differences, please shut up)。

中国驻美国大使馆会后仅公布秦刚致词逐字稿,并未包含他在问答部分发言。

报导指出,秦刚粗鲁发言让与会者相当震惊,特别是因他发表上述言论的活动,是由一群有多年中国事务经验的美国著名前官员、学者及商界领导人所举办,其中包括前国务卿基辛格、前财政部长路杰克(Jacob Lew)。

报导分析,秦刚发言暗示他任内将采取强硬路线,与近来中国高层官员对美方人员发言内容一致。

报导特别点名中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪,指他曾在美中高层3月首次面对面会议上做出"美国没资格居高临下对中国说话"的发言,强硬反击美方人权侵犯指责。

秦刚曾任中国副外长、外交部发言人,他过去多处理欧洲、拉美事务,未有驻美经验,却在美中关系频频探底之际,被点名接任驻美大使这个要职。

秦刚7月28日赴美履新两周后,曾赴美国国务院与副国务卿谢尔曼会晤。根据中国驻美大使馆会后发布的资料,秦刚在会中表示,当前中美关系站在新的十字路口,他会加强与美方的即时沟通对话,努力推动"理性、稳定可控、建设性的中美关系"。