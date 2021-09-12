习近平六百日不出国门引猜测

美中关系持续紧张，美国总统拜登与中国国家主席习近平9月10日举行了7个月来以首次通话。图为组合照片。

海外舆论注意到，中国国家主席习近平至今已1年7个月又20几天未出国门 一步，彭博社报道说，这创下了20国集团领袖的最长记录 ! 习近平不太愿意出访，可能对于改善中国与西方等国家关系构成障碍？还有观察人士注意到，不出国门也罢，当局近来也不太让外国官员进入北京访问。如此“闭关自守”，也引发许多疑问。

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习近平最后一个出访国是缅甸，时间是2020年1月18日，回国五天后武汉封城。彭博社报道，习近平今年十几场国际会议都是透过视讯方式参与，包括刚刚闭幕的金砖五国峰会。与全球一些国家领袖通过近60通电话，包括与俄罗斯总统普京、德国总理默克尔，法国总统马克龙。当然，最新一通电话是美国总统拜登打来的，这是七个月以来两人之间的首通电话。

有人注意到习近平最后一次出国的时间点，正是武汉疫情严重泛滥的关键时刻，但当局采取了隐瞒策略，直到捂不住了才承认新冠疫情已“人传人”，被指造成全球性对疫情严重误判。武汉封城，全球大哗，习近平后来在很长一段时间似乎一直忙于应付被国际指责的局面。去年9月8日，习近平宣布中国抗疫取得重大胜利，但是中国继续执行“严防死守”政策。

外界自然猜测可能由于中国采取完全消灭新冠病例的策略所致，导致习近平 不愿踏出国门一步？相关报道说，习近平这样做不太有利于改善对外关系，因为中国因此少了在重要国际活动期间让领袖面对面会晤的机会，这类做法有助于化解紧张关系。这也使得外界日益担忧可能开始产生负面外交后果，习近平如果也不出席10月底在意大利罗马举行的G20峰会，可能会错失与拜登总统举行首次会谈的机会，另外英国召开的联合国气候峰会也很重要，中国作为全球第一大污染国，其领袖不与会大会难以取得重大进展。

习近平不愿出国门可能与防疫有关，但分析也指可能同时也与新冠疫情爆发以来中国与外部世界尤其与西方国家关系恶化有重大关系？与美国自不待言，在贸易、人权、高科技等各个领域都很僵。习近平不出国的这一年多里，也正是新疆维吾尔人权问题遭国际人权组织大量揭发，而香港逐渐丧失一国两制的时候。因此，中国不仅与美国关系恶化到无以复加，即便是欧盟，也开始把中国当作制度性对手。去年12月底习近平与欧盟领袖通过视频峰会，终于把谈了七年毫无结果的『中欧投资协定』定了下来，来年三月，欧盟因新疆问题制裁几名地方官员，北京发起强烈反制，这一结果导致习近平切望欧洲议会批准该『中欧投资协定』，尤其通过此拉拢欧盟、分化欧美的战略泡汤。

中国为了华为公司财务长孟晚舟与加拿大翻脸，北京任意抓了两个加拿大人报复也没有让加拿大屈服；澳大利亚因为呼吁调查新冠病毒起源，结果与北京的关系落入深渊，但是北京对澳大利亚的一些报复性经济制裁似乎也没有产生太大作用，澳大利亚铁矿价格、煤炭价格疯涨，中国似乎还无法不要。

其实，一些观察人士注意到，习近平不光光“足不出国“，中国政府也不太让外国官员来首都北京访问，比如王毅外长3月在广西与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈，四月，新加坡、马来西亚、印尼及菲律宾与韩国外长访华，北京安排王毅与他们在福建南平会见，美国总统气候代表克里4月访问中国，只能去上海与解振华会面，韩正副总理在北京与克里视讯见面；7月美国国务院二号人物舍曼访问中国，也只能在天津与中国官员会面；克里九月初再访中国，也让他去了天津与王毅会面，杨洁篪，韩正在北京与克里“视频见面”。

外界猜测北京这样做到底是为了什么，是为了严防病毒传染住在中南海的习近平？但也有分析指，中共20大临近，习近平忙于自我接班，需要内部搞定的事情太多了，顾不上外事了。时事观察人士林保华则认为，习近平“闭关锁人”除了害怕病毒，应该还有党内斗争危及他的安全，这从今年7月习近平换掉中南海警卫局局长，并且不是届临退休的连换几位司令一级高层将领可见，其中西部战区司令部两个月就换人，更不寻常。

北京似乎对外界好奇习近平“缺席”做出了某种回应，新华社9月4日通稿转发“央视新闻客户端”的大作『习近平的八月』，文章开头用图片概括习近平八月份的主要活动：签署主席令，观看『团结奋斗新征程』文艺晚会，2篇重要文章，书面致辞一次，1次题词，6次致信致电，2次回信，河北承德考察，召开重要会议，1次会见，任免驻外大使，8次电话外交。官媒列举得这么仔细，意在凸显习主席“日理万机”，

结论似乎真的是：习近平顾不上出国了。