国际原子能机构与伊朗达协议 获准维修核设施监控设备

国际原子能机构周日与伊朗达协议，获准维修核设施监控设备。原子能机构总干事格罗西表示，机构与伊朗达成协议解决了双方最紧迫的问题，为更广泛的外交努力提供了时机。

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法新社消息，国际原子能机构总干事格罗西在从德黑兰访问返回后，周日在维也纳表示，联合国机构的检查人员将能够访问伊朗各个核设施检查安置在那里的监视设备，并确保这些设备运转正常。

国际原子能机构日前指责，联合国对伊朗核活动的监测任务遭到德黑兰"严重破坏"。经双方协商后周日宣布，允许原子能机构检查人员为设在伊朗的监控设备进行维修保养。

伊朗与国际原子能机构发布共同声明表示：原子能机构检查人员获准维修（位于伊朗境内的）指定设备并更换储存硬盘，这些储存硬盘由原子能机构与伊朗原子能组织共同封缄后，在伊朗保存。保存的方式和时间获双方同意。

原子能机构上周公布一份措词强硬的报告，指美国拒绝解除对伊制裁后，伊朗自2月起限制原子能机构取得在伊朗境内拍摄到的即时监控画面，导致联合国监测任务受到严重破坏。

原子能机构总干事格罗西周六亲自前往德黑兰，并于周日与伊朗原子能组织新任主席穆罕默德·伊斯拉米展开协商。

共同声明指出，"双方决定在相关层面上保持互动和会晤"，格罗西也计划在"不久的将来"再度访问德黑兰。

格罗西周六短暂出访伊朗，旨在缓解德黑兰与西方国家的僵局，以避免恢复伊朗核协议的谈判宣告破局。

根据伊朗与各大国签订的2015年核协议，德黑兰同意限缩核活动，以换取解除制裁。

美国前总统特朗普2018年单方面退出协议，并再度祭出严厉的经济制裁；伊朗则自2019年起以违反协议多项核心限制回应。拜登政府则主张，应恢复外交以挽救协议。