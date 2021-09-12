"灿都"强台风将为上海带来严重风雨　浙江提升防风应急响应

超强台风"灿都"已减弱为强台风，预料会横过东海。中国中央气象台发布台风橙色预警，预料"灿都"周一早至中午在浙江舟山到象山一带沿海登陆，也可能擦过舟山近海进入杭州湾。台湾的超强台风璨树陆警已解除，全台湾灾情368件无伤亡，累计超过8万户停电，已全数复电。

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浙江省将防台风应急响应提升至Ⅰ级，宁波、舟山、台州等地已宣布中小学、幼儿园和培训机构停课，杭州机场周一早上11时后的所有离港航班取消。

上海市防汛指挥部预料，"灿都"会为上海带来严重的风雨影响，全市中小学及幼儿园，周一下午和周二全日停课。各公园、室外旅游景点、游乐场所，明日及后日一律闭园。法新社报道，上海机场航班也将取消。

而台湾的中央灾害应变中心周日晚表示，超强台风璨树陆警解除，全台湾灾情368件无伤亡，台风袭台累计超过8万户停电 已全数复电。

中央社消息，台风璨树逐渐远离，台湾的中央灾害应变中心周日晚表示，陆上台风警报已于晚间8时30分解除，统计全台湾台风灾情共计368件、未酿伤亡。

受台风璨树影响，累计全台共8万2317户停电，出动2700人次抢修，已于周日晚间8时35分全数复电；后续风雨仍可能导致零星停电事故，台电人员将持续待命准备。