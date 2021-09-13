中国恒大深圳总部遭抗议投资者围堵

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资金紧张的地产开发商中国恒大集团位于深圳的总部周一（9月13日）发生混乱场面，大约100名不满的投资者挤在大厅里，要求偿还贷款和兑付金融产品。深陷债务危机的恒大集团后来在当晚发布声明，否认公司破产重组的传言。

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路透社深圳电稿说，周一中午时分，60多名身着制服的安保人员在大厦的主要入口前组成人墙，抗议者则在那里向公司代表喊话。

“你们这么大的公司，从老百姓身上骗走了多少钱？” 一位女士对着被工作人员认出是恒大金融财富管理有限公司总经理兼法人代表的杜亮说。

据中国财新网消息，杜亮周日晚间向投资者发布了一份兑付方案，但在公司总部的抗议者并不买账。

”一位姓王的抗议者表示：“他们说还款需要两年时间，但没有真正的保证，我担心公司到年底就会破产。” 他宣称他在恒大工作，在公司投资了10万元人民币(合15,497美元)，而他的亲戚投资了约100万元人民币。

几名抗议者表示杜亮在大厅里呆了一夜。周一，人们看到他坐在地上，斜靠在墙上，明显筋疲力尽。

包括杜亮在内的三名在现场的公司代表没有回应路透的提问。恒大公关部门和深圳警方也没有立即回复置评请求。

此外，证券时报同一天报导称，为解决恒大财富投资产品兑付问题，恒大方面已公布3种兑付方案供投资者选择，包括现金分期兑付、住宅、公寓、办公楼、商铺、车位以及冲抵购买恒大建案尾款等多种可供选择的「抵债」兑付方案，可由投资者选择和组合搭配。

澎湃新闻则引述，有投资者说，无法接受这份兑付方案，按照他的想法，希望本息可以一次兑付，不接受分期兑付和实物兑付。

恒大集团是全球负债最多的房地产开发商，根据财报，截至今年6月底，恒大的有息负债达人民币5717.75亿元，其中约2400.49亿元的债务将于一年内到期。恒大已有几项建案因拖欠工程款项等原因而被暂停。

今年以来，穆迪等国际信评机构已3次调降恒大及其子公司的信用评级。以恒大其负债金额多、投资者众、从业人员超过16万等规模来看，外界关注若其破产，将会对中国经济产生何种影响。