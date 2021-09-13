总部遭投资者抗议围堵的恆大发声明否认破产重组

深陷债务危机的大型地产商中国恆大周一晚间发表声明，否认公司破产重组的"传言"，表示虽遇到前所未有的困难，但仍全力复工。此外，恆大近日针对到期理财产品提出兑付方案，但有投资者不买单。此前路透社报道，恒大总部遭遭投资者抗议围堵。外界关注如果恒大破产对中国经济产生何种冲击。

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中国恆大集团13日在官网发表声明说，"网络上近日出现的有关恆大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益"。

另外，恒大集团旗下的恒大金融财富管理（深圳）有限公司如何兑付其理财产品也受到关注。

路透社报导，周一中午约有100名不满的投资者挤在恒大深圳总部的大厅，要求偿还贷款和兑付金融产品。有60多名保安人员组成人墙，抗议者则对恒大财富总经理兼法人代表杜亮说："你们这么大公司，从老百姓身上骗走了多少钱？"

有抗议者说，公司称还款需要2年时间，但他担心恒大到年底就破产。

9月10日，恒大集团董事局主席许家印在恒大财富专题会上表示，要确保所有到期的财富产品尽早全部兑付，一分钱都不能少。许家印在会上称，"我可以一无所有，但恒大财富的投资者不能一无所有。"

证券时报周一报导，为解决恒大财富投资产品兑付问题，恒大方面已公布3种兑付方案供投资者选择，包括现金分期兑付、住宅、公寓、办公楼、商铺、车位以及冲抵购买恒大建案尾款等多种可供选择的"抵债"兑付方案，可由投资者选择和组合搭配。

澎湃新闻则引述，有投资者说，无法接受这份兑付方案，按照他的想法，希望本息可以一次兑付，不接受分期兑付和实物兑付。

恒大集团是全球负债最多的房地产开发商，根据财报，截至今年6月底，恒大的有息负债达人民币5717.75亿元，其中约2400.49亿元的债务将于一年内到期。恒大已有几项建案因拖欠工程款项等原因而被暂停。

今年以来，穆迪等国际信评机构已3次调降恒大及其子公司的信用评级。以恒大其负债金额多、投资者众、从业人员超过16万等规模来看，外界关注如果恒大破产，将会对中国经济产生何种影响。