法巴士德专家：倘若病毒来自实验室泄露将是病毒学届的切尔诺贝利

最早对病毒GOF增功能研究提出质疑的法国巴士德学院专家Simon Wein Hobson 教授近日修正了一年前他认为病毒自然来源的观点。

最早对病毒GOF病毒增功能研究提出质疑的法国巴士德学院专家Simon Wein Hobson 教授近日修正了一年前他认为病毒自然来源的观点。他还指出倘若病毒确实来自实验室泄露，新冠病毒将是病毒学届的切尔诺贝利事件。

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他在接受观点周刊采访时表示造成他改变原先看法的原因是疫情爆发一年多之后依然没有找到病毒的中间宿主；中方提供的信息漏洞百出；以及病毒学届某些人对病毒自然来源的反复强调。他开始认为病毒很可能来自实验室。虽然从病毒的基因序列来看很难看到人工改造的痕迹，但是，看不到人工痕迹并不等于就没有。他指出，2011年由Ron Fouchier改造的H5 N1病毒仅仅实现了六个突变，即使是Hercule Poirot（著名侦探小说中的侦探），也不见得会发现。他在访谈中指出，即使没有来自中国方面的配合，通过对世界各大医院，实验室，以及与武汉有合作关系的学者的未来邮件的调查，也应该可以了解真相。

他认为倘若实验室泄露被确认，这将是病毒学届的切尔诺贝利事件。

Simon Wein Hobson教授还就美国情报机构日前公布病毒来源调查报告评论说，虽然在五个美国情报机构中仅有一个认为病毒可能来自实验室，但是，这一机构是美国国家医学情报中心（National Center for Medical Intelligence） ，他的前身为武装部队医学情报中心（Armed Forces Medical Intelligence Center）。该中心集中了该领域最有经验的顶尖级的专家，他是其中最有资格做出判断的。

不过，他也质问，突然病毒来自美国实验室，美方是否会如实承认。

英媒调查披露将“实验室泄露”定为阴谋论的文章作者涉嫌利益冲突

英国《每日电讯报》（Daily telegraphl）近日发表调查报道披露说，疫情爆发初期最早敲定病毒为自然来源的英国著名的柳叶刀杂志文章的27名署名者中有26人与武汉病毒实验室有合作关系。

《每日电讯报》调查披露说，去年三月，柳叶刀杂志发表由27位世界各国顶尖病毒学家联合署名的文章，确定新冠病毒的来源是自然来源，并且一锤定音，将所有质疑病毒可能来自实验室甚至是人工改造的讨论定性为是阴谋论。为相关的讨论画上了句号。

《每日电讯报》的报道指出，除了已知的牵头撰写上述文章的与武汉实验室合作紧密的美国生态健康联盟组织的负责人彼得达萨克之外， 其余的26名专家中有25人与武汉实验室有关联。

例如英国热带疾病专家法拉尔（Jeremy Farrar），他也是伦敦的惠康投资基金会的（The Wellcome Trust）的负责人，该基金会曾经为武汉实验室提供过资金。法拉尔过去还曾经同中国疾病预防控制中心主任高福一同发表过学术研究文章。高福再牛津就读期间曾经是惠康投资基金会的助理研究员。与惠康投资基金会有关的另外两名学者也名列文章签名者名单。

再例如，美国俄亥俄州的微生物学专家塞伊夫女士（Linda Saif）2017年5月曾经参加了由武汉实验室参与组织的一次冠以实验室安全以及冠状病毒的讨论会学术讨论会。

另外两名签名的学者是2018年启动全球病毒组项目（Global Virome Project）的成员，该项目的资金负责人为达萨克，高福曾经撰文支持项目启动。据报道，该项目为武汉冠状病毒研究提供资金。

而澳大利亚 科廷大学的约翰·麦肯兹（John Mackenzie）并没有对外公布他今天依然是武汉一个传染病研究学院科学院委员会的成员。

每日电讯调查报道在病毒学界引发反响，最早对病毒来源提出质疑的美国学者Alina Chan在推特上表示，虽然并不认为出席由武汉实验室组织的学术会议可被认为是利益冲突，但是，令人震惊的是如此多的作者与武汉有关联但却并未被文章公开。她认为柳叶刀应该撤回上述文章。