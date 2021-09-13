白宫：拜登将主持四方安全对话 24日会晤日印澳领导人

美国白宫周一宣称，美国总统拜登24日将会晤澳洲、印度和日本领导人；美国高层官员周一表示，拜登下周将主持召开由澳洲、印度和日本领导人共同参与的四方安全对话（Quad），这将是相关各国领领导人首次亲自参加这项高峰会。

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路透社报道，这位官员表示，四国领导人峰会定于24日在白宫举行。澳大利亚总理莫里森、印度总理莫迪和日本首相菅义伟下周都将赴纽约参加联合国大会。

四方安全对话目的是加强合作以应对中国日增的势力，美日印澳4国领导人3月间曾举行线上峰会，当时他们誓言将在新冠疫苗和气候问题上密切合作，以及在面临北京挑战情况下确保印太地区自由开放。

这位高层官员告诉路透社："这次主办四方安全对话领导人会议，显示拜登和贺锦丽政府以印太事务为优先，包括将透过新的多边架构应对21世纪的挑战。"

拜登政府的印太事务协调官康贝尔（Kurt Campbell）7月间曾表示，这项计划已久的高峰会应可促成有关疫苗外交和基础建设的"决定性"承诺。

拜登除大力推动国内的大规模基础建设支出，他3月间还表示，已向英国首相约翰逊建议，民主国家应该提出一项基础建设计划，以抗衡中国的"一带一路"计划。