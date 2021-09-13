联合国秘书长敦促支持阿富汗人民 法国向阿富汗应急计划捐款1亿欧元

联合国秘书长古特雷斯周一表示，国际社会应在当前“阿富汗人处境可能最危险的时刻”紧急为数以百万计脆弱的阿富汗民众提供“拯救生命”的援助。古特雷斯呼吁国际社会提供 6.06 亿美元紧急援助。法国外长宣布法国将向联合国阿富汗应急计划捐款1亿欧元。

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法新社消息，法国外交部长勒德里昂周一在日内瓦宣布，法国将向联合国制定的阿富汗应急计划捐款1亿欧元，以应对阿富汗的人道主义紧急情况。

美国承诺向阿富汗应急计划提供新一轮近6400万美元援助。联合国在日内瓦召开援助阿富汗的会议，与会者承诺提供超过10亿美元。

古特雷斯在日内瓦呼吁国际社会提供6.06亿美元，支持阿富汗1100万人的紧急援助需求。他指出，即使在上个月塔利班接管造成的不确定性之前，阿富汗人就已经陷入了世界上最严重的危机之一。

他说：“阿富汗人民需要一条生命线。在经历了数十年的战争、苦难和不安全之后，他们可能面临着最危险的时刻。现在是国际社会与他们站在一起的时候了。”

随着需求急剧增加，古特雷斯强调了对人道主义准入的担忧。他指出，阿富汗新的当权者已承诺合作，“以确保向阿富汗人民提供援助。我们的员工和所有援助人员必须能够在不受骚扰、恐吓和怀有恐惧的情况下安全地完成他们的重要工作。”

他进一步指出，二分之一的阿富汗人不知道自己的下一顿饭在哪里，“到这个月底，许多人可能会吃光食物，而冬季已经临近。”

另外，在阿富汗新当权者的控制下，国际社会对阿富汗妇女的权利受到威胁表示深切关注。人权事务高级专员巴切莱特周一在日内瓦举行的人权理事会会议上强调了阿富汗人道主义和经济危机的严重程度。她指出，阿富汗已经进入了“一个新的危险阶段”，而许多阿富汗人也“深切关注他们的人权，尤其是妇女、各族裔和宗教社区”。

秘书长在日内瓦高级别会议上提到了这些关切，他同时强调阿富汗人民需要粮食、挽救生命的干预措施和基本医疗保健。

他强调，“强大的机制”已经建立起来，以协调以人权为基础的人道主义努力。