习近平拒绝与拜登面对面会谈

美中关系持续紧张，美国总统拜登与中国国家主席习近平9月10日举行了7个月来以首次通话。图为组合照片。

上周美国总统拜登与中国国家主席习近平通电话有一个重要的细节刚刚披露出来，根据英国『金融时报』报道，拜登提议举行二人峰会，与习近平面对面会晤，但遭到习近平拒绝。

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美中领导人上周四举行七个月以来首次通话，中方报道特意强调电话是拜登主动打去的。

金融时报援引知情人士，习近平不接受拜登的提议，并强调华盛顿对北京不应采取那么强硬的语气。

路透社就上述报道询问白宫，后者没有立即予以置评，但一个消息来源证实，金融时报的消息是准确的。

消息来源说，“习近平好像暗示，美国首先应该改善讲话的语气和两国关系的气氛”。

中国驻美大使馆没有立即对此报道作出评论。

根据金融时报上周报道，上次通话是拜登主动要求通话，因为美国官员认为“中国底层级的官员不打算进行严肃实质的对话”，他们只生硬读稿，只为了大内宣。

白宫一名官员对法新社表示，“美中外交僵局已到了难以支撑，潜在危险很大的地步。”“我们支持激烈的竞争，但我们不希望这一竞争蜕变为冲突。”

因此，拜登打电话的目的是建立预防机制，强化管控。使得“负责任地处理”双边关系，“竞争而不寻求冲突”，“使得美中之间达致真正稳定的处境。”其实，这与拜登上台以来表达的对华战略并无二致。

中国官媒报道那次通话时称，习近平在与拜登通话时表示： “中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问”。

根据中方通稿，习近平还补充，“中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题”，官媒解释习近平这是在表达不满，暗示拜登没有在搞好双边关系上迈出大步？