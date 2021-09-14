习近平正在危害中国？

让中国来一场“刮骨疗伤“、”荡涤一切尘埃“的革命喧嚣引起外界震动。中国将向何处去？是谁让今日中国变得面目狰狞？习近平统治下的中国引发越来越多的疑问。

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英国知名政治评论家拉赫曼9月13日在『金融时报』刊出“习近平个人崇拜危害中国“一文，认为中国领导人习近平搞个人崇拜，要人人研读“习思想“，限制小学生英文学习，打击企业家，阻碍民间企业活力，导致整个社会弥漫恐惧，对中国社会构成极大危害。

文章指出，中国经济取得的成果让北京当局开始宣传所谓值得世界仿效的“中国模式“，但是曾有效推动中国政经发展的“中国模式“又与”习近平模式“大不相同，有必要明确区分。作者认为，邓小平推行的”改革开放“基于摈弃个人崇拜，要求官员实事求是，放手实验新的经济政策，最重要的摆脱对”全知全能“的领导人的恐惧，中国国家主席的任期限期制也于1982年制定，不仅有助于解决一党专政国家经常面临的接班问题，也让集体领导有可能制衡强人。

但是在“习近平时代“，中共再度拥抱个人崇拜，2017年将习近平思想写入宪法，2018年废除国家主席任期制，中共目前强化对习的个人崇拜是为明年的全国代表大会铺路，习近平将透过人大这个橡皮图章确保自己永远掌权。

习近平将被塑造成超群绝伦的“好皇帝“、任何人要公开指出错误都将非常困难。文章指出，像中国这样没有独立司法、民主选举及自由媒体的国家，强人崇拜不受实质约束，这就是为什么习近平对他的国家而言是一大危害。

法国世界报13日发表专栏作家劳尔的评论称，文革的气息在中国飘荡，李光满带有毛派清洗言论的文章最令人惊异的是它的传播范围，中央级媒体转发，而且十五天后仍然可以看到，显然，没有习近平本人的同意，这样的数码大字报是不可能传播的。作者评论，尽管文革气息浓郁，中国倒退到文革不太可能，但是走向数字独裁的进程从未如此热门。

纽约时报9月10日储百亮有关分析李光满檄文走红现象的报道也发出质疑：“习近平将把中国带向何方？“ 评论援引专家分析说，“李光满这件事隐含的是人们对习近平正在将政治和政策引向何方的深度焦虑和不确定。

法国近日出版两部有关中国的著作，世界报驻京记者Frédéric Lemaître在介绍这两部著作时感叹：“多么巨大的变化 !”仅仅四分之一世纪，中国还常常和“经济奇迹”联系在一起，如果你相信这两部新书，现在，“战争”和“掠夺者”成了描述中央帝国的主题词。

香港浸会大学法国汉学家高敬文Jean-Pierre Cabestan）在名为『明日中国：战争还是和平？』一书中仔细审视了四个主要的冲突危险：台湾、南中国海、钓鱼岛，中印边界。高敬文认为，领导人有时会被不自觉地拖入战争，尤其在民族主义气氛高涨的环境下。在他看来，“激情和火药”的混合是习近平的性格特征，这正是最令人最担心的地方。令人悲观的理由还包括中国人民解放军加速提升军力；与美国在意识形态方面的竞争；以及民族主义情绪高涨等等。

关于中美爆发全面战争的可能性有多大？高敬文则认为“战争可能不会在明天爆发，但是在美中之间发生事故和出现军事危机的风险明显增加”，他写道，中国在各个方面都掌握了利用开发“灰色地带”的艺术。

习近平不是战士，但他在不断地测试对手，通过从地面(喜马拉雅山)，海上(南中国海)，空中(日本和台湾)不断侵入，企图造成既成事实。严重的问题是台湾。习近平也许并不愿意侵略台湾岛，因为由此挑起美国及其盟邦与中国冲突的危险及其高。但是，由于中国大陆不断地说要“统一台湾”，习近平已经很难不去那样做，否则有一天将冒着被他的同胞们视为怯弱的风险。

法新社前驻北京记者Pierre-Antoine Donnet『中国，巨大的捕食者』一书角度虽然不同，但结论一致，一场在中国与世界其他国家的冲突势不可避免，甚至已经开始。该书对法国读者更像一部小型百科全书，提出五个问题分析：“维吾尔人和藏人的悲剧”，环境与高科技，人权与外交。作者的结论出乎意料：“我们面临着一个沉沦的制度的前夜” ，“习近平打赌西方的衰落不可阻挡，他要将自己的法则施加于世界，但是，习近平将输掉堵住。相反，从今而后，习近平的中国将在路途上碰到西方”。

但是书评人对此结论颇有疑问 ， 20年前，章家敦出版了一部很畅销的书『中国即将崩溃』，但我们知道后来的结果……