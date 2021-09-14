华邮爆料：美军最高将领曾担心特朗普对华开战私下与北京秘密沟通

美国参谋长联席会议主席马克·米利将军在2021 年 9 月 1 日在五角大楼举行的新闻发布会上。

五角大楼最高军事将领米利将军，因对特朗普精神状态十分担心，恐其在任期最后几日对中国发动战争，以至于自己私下打电话与中方秘密沟通。

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美国『华盛顿邮报』记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward）与罗伯特·科斯塔（Robert Costa）在其即将出版的新书『危险』(Péril)宣称，美国陆军上将，美军参谋长联席会议主席马克.米利参谋长(Mark Milley)主动与中方将领打电话，保证美国不会攻击中国。

根据『华盛顿邮报』和CNN摘选片段，在特朗普11月3日总统大选失败后，米利上将还向他的助手们承诺，如果特朗普作出极端命令，尤其是动用核弹，不要立即服从。

随着美国情报部门得出结论，中国认为美国的袭击迫在眉睫，米利参谋长两次给中国中央军事委员会联合参谋部参谋长李作成打电话，一次是在总统大选前夕的10月30日，一次是在发生国会山事件两日之后的1月8日。

华盛顿邮报记者采集了200多位美国匿名官员的见证，根据书中描写，米利在第一次电话中说：“李将军，我向您保证，美国是稳定的，一切都会顺利进行。”“我们不会对中国发动攻击和采取任何军事打击行动”。

在发生国会山流血事件后，米利将军两个月以后再次与李将军通话：“一切正常，民主制度，有时候就是有点乱。”

据指出，米利当时还召集参谋部军官开会，他表示，如果特朗普下令攻击，他首先应该被第一个告知。

与会的军官双眼紧张地盯着米利，米利要求所有与会军官表态，根据两位华邮记者，米利简直是在要求各位军官“发誓”。

米利还请求时任中央情报局局长吉娜·哈斯佩尔（Gina Haspel），以及美国网络司令部负责人保罗·纳卡索恩（Paul Nakasone），严密监视特朗普的行为举止。

『危险』作者表示，“一些人可能认为米利超越了权限，自己赋予自己过分的权力。”但是米利深信他所做的是应该做的，“为的是国际秩序不要出现历史性断裂，不要与中国发生事故性战争。不要动用核武器。”

美国参谋部时对媒体的询问不予置评。但共和党参议员卢比奥对米利将军的行为感到愤怒，他呼吁拜登立即将参谋长免职。

卢比奥在一封公开信中写道：“米利将军试图通过声称军事判断比文职指挥部的判断更平衡来为自己的行为辩护。” “这是一个危险的先例，未来可能会被米利将军或其他人使用，”他补充道。 “这有可能破坏美国文官控制军队的既定原则。”

书中写道：哈斯佩尔如同米利将军，都担心特朗普对中国或对伊朗发动袭击，从而制造危机，试图继续担任总统。

书中写道：中央情报局局长哈斯佩尔女士说“情况很危险，我们要为总统的自我而攻击吗”

米利第二次给李作成将军打电话是在与众议院多数党主席佩洛西通话后进行的，后者希望确保特朗普不要动用核密码。

佩洛西曾公开提到那次与米利将军的通话，但未提及细节。鲍勃·伍德沃德与罗伯特·科斯塔在书中公布了电话交谈的记录：

佩洛西问：“防止失衡的总统发起军事敌对行动或阻止其使用核密码启动核战的可能措施是什么？”佩洛西补充说：“如果他们甚至不能阻止他攻击国会大厦，谁知道他还能做什么呢？”她补充道。 “他疯了。你知道他疯了（......），他昨天的所作所为进一步证明了他的疯狂。”

米利将军回答道：“我完全同意您的看法。”但是，他向她保证， 要启动核指挥系统须经过“众多控制程序”以避免总统滥用核弹。