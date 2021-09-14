塔利班感谢各国12亿美元援助承诺

法新社报道，塔利班周二在举行紧急会议后，塔利班任命的外交部长阿米尔·汗·穆塔基表示，塔利班感谢世界各国承诺向阿富汗提供数亿美元的紧急援助。他幷呼吁国际社会向阿富汗提供更多援助，他表示，如果各国不动员起来，将造成人道灾难。他并表示，阿富汗新政权希望与所有国家，包括美国建立积极的关系。

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自8月15日塔利班重新掌权以来，阿富汗部分地区已处于停滞状态，特别是因为与国外的资金流动中断，使饱受40多年内战的阿富汗经济雪上加霜。

联合国负责人道主义援助的副秘书长格里菲斯在周一认捐会议闭幕时证实，各方已承诺总额超过12亿美元的人道主义和发展援助。

联合国秘书长古特雷斯对在日内瓦举行的认捐会议上各方向阿富汗人民做出的重大财政承诺表示欢迎。这次会议征得的认捐承诺数额超出了紧急呼吁所要求的6.06亿美元约一倍。古特雷斯表示，这代表着国际社会对阿富汗人民的财政承诺的巨大飞跃。

另外，世界粮食计划署领导的联合国人道主义空运服务（UNHAS）已恢复了飞往喀布尔的航班，使人道主义应急人员和急需的救济物品能够抵达全国各地，援助绝望的阿富汗人。

由于超过 90% 的阿富汗家庭在为吃饱肚子发愁，而且全国各地的人道主义危机日益严重，援助机构正争分夺秒地满足巨大的需求，而即将到来的冬季可能会使该国部分地区完全与外界隔绝，让数以百万计人脆弱的民众几乎无法生存。

由世界粮食计划署领导的联合国人道主义空运服务航班自8月29日起开始运营，将巴基斯坦伊斯兰堡与阿富汗城市马扎里沙里夫、坎大哈和赫拉特连接起来。与喀布尔的空中连接在塔利班8月15日接管后暂时中断后，于9月12日重新复航。

联合国人道主义空运服务还负责运输非食品物品，例如医疗和其他应急物资。目前已完成三架货运航班，为世界卫生组织运送了一批医疗用品。