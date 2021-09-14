英国建议50岁以上追加第3剂疫苗 约翰逊吁更多人接种疫苗应对秋冬疫情

英国官员周二表示，疫苗挽救超过11万2000人的生命，避免了2400万人染疫，建议所有体弱民众、第一线医护人员和50岁以上民众，应该追加施打第3剂疫苗。约翰逊吁更多人接种疫苗应对秋冬疫情。

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法新社报导，英国疫苗接种和免疫联合委员会建议，在接种第2剂疫苗6个月后，追加接种第3剂，为英国的全面追加接种计划铺路。英国是全球新冠病毒COVID-19死亡人数最高的国家之一。

英格兰副首席医疗官范-塔姆（Jonathan Van-Tam）表示："根据最新评估，从开始施打疫苗起，英国大概有2400万人免于染疫、11万2000人免于身亡，所以这项计划至今为止非常成功"。

英国首相约翰逊及其他官员都警告，防疫战争尚未结束，预料之后将公布对抗今年冬天疫情的对策。

英国官方统计，有13万4000人死于新冠病毒(COVID-19），超过700万人染疫，至今4400万人完成接种，16岁以上接种率高达81%。英国政府此前也表示，将为12至15岁青少年接种疫苗。

疫苗接种和免疫联合委员会建议年长体弱者应该优先施打第3剂，可能从9月开始追加施打，最好使用辉瑞大药厂疫苗作为第3剂。英国4月又采购了6000万剂辉瑞疫苗作为追加剂。

卫生大臣贾维德则表示，政府很有可能会强制规定英格兰地区的第一线医护人员和社工，都必须施打新冠疫苗。

另外，英国首相约翰逊周二表示，虽然新冠病毒的确诊仍不断上升，但英国已有超过80%16岁以上的人完成接种两剂疫苗，90%的成人已有新冠病毒抗体，能够更好应对新冠病毒。

约翰逊表示，目前实行的"A计划"是继续呼吁更多民众接种疫苗，要求民众戴口罩、洗手及检测，他表示，仍有5百万人应该接种疫苗。

约翰逊表示，已经准备好"B计划"作为后备方案，包括疫苗护照、强制戴口罩及家居工作，以应对秋冬季节的新冠疫情。