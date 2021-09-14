英国议会决定禁止中国大使郑泽光进入议会大厦

在中国今年3月底对多名英国议员实施制裁后，英国议会上下两院议长决定，反对中国驻英国大使郑泽光周三访问英国议会。北京则重申对英方制裁“无可厚非”。

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法新社消息，中国新任驻英大使郑泽光原定于周三出席在英国议会举行的中国问题跨党派中国小组会议，会议在西敏寺举行，但这项访问受到遭中国制裁的议员的抵制。

英国议会下院议长林赛在一份声明中说：“我定期与来自世界各国的大使会面，旨在与各国和议员建立持久的联系"。他说，“但我认为，当中国对我们的一些议员进行制裁，我们仍然在议会等工作场所会见中国大使是不合适的。”他并表示，“我不是说不能会面，但只要制裁仍然存在，会议就不能在这里举行。”

英国上议院议长的发言人周二证实，由于北京对议员的制裁，两院议长一致同意"会议应在其他地方举行"。

据称，被中国制裁的英国议员，包括前保守党党魁伊恩·邓肯·史密斯（Sir Iain Duncan Smith）等人，他们联名写信给议长表示，邀请中国大使的行为是“具有威胁性的，试图让我们和同事保持沉默，并破坏我们所有人的安全”。

遭制裁的议员在一份联合声明中对议会的决定表示欢迎认为，在这样的场所接待中国大使是“对议会的侮辱”。

法新社报道，在中国驻伦敦大使馆的网站上，一位发言人强调，活动的举办时间和地点由主办方决定。中方发言人并抨击“英国议会某些人企图阻挠中英正常贸易与合作是可耻，也是懦夫之举”。

这位发言人并进一步重申，北京采取的制裁“无可厚非”，这是"中方针对英方基于虚假信息、以所谓新疆人权问题为藉口单方面制裁中国相关个人和实体作出的正当反应"。

在英国与美国、加拿大和欧盟一起对四名侵犯维吾尔少数民族的人权的中国高级官员实施制裁几天后，今年3月，北京对批评其迫害新疆人权的9名英国人和4个实体，进行“制裁”。被制裁者包括包括外交事务委员会主席汤姆·图根哈特和前保守党领袖伊恩·邓肯·史密斯等著名议员。这些议员一直对新疆人权问题提出尖锐批评。