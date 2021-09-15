习近平敦促共产党要全面领导

据中国官方媒体新华社透露，明天出版的最新一期党刊“求是”杂志，发表习近平的文章，习近平要求党的领导必须体现到经济、政治、文化、社会、生态文明建设和国防军队、祖国统一、外交工作、党的建设等各方面。

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据中央社今天报道说，习近平说党的领导须体现在经济建设等方面。在众多监管行动后，中共总书记习近平在求是杂志发表文章说，党的领导必须体现到经济、政治、文化、社会、生态文明建设和国防军队、祖国统一、外交工作、党的建设等各方面。习近平还说，中共领导是中国政治稳定、经济发展、民族团结、社会稳定的根本点，绝对不能有丝毫动摇，且“必须理直气壮、旗帜鲜明”。

据新华社消息说，习近平将在16日出版的中共最新一期党刊求是杂志，以“毫不动摇坚持和加强党的全面领导”为题发表文章，作上述宣示。

习近平说，中国最大的国情就是中国共产党的领导，历史和人民选择了中国共产党。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。而治国理政的本根，就是中国共产党的领导和中国社会主义制度。在这一点上“必须理直气壮、旗帜鲜明”。他指出，中国共产党是执政党，是中国特色社会主义事业的领导核心，处在“总揽全局、协调各方”的地位。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的，是最高的政治领导力量。坚持中国共产党这一坚强领导核心，是“中华民族的命运所系”。

习近平又说，坚持和加强党的全面领导，关系党和国家前途命运，全部事业都建立在这个基础之上，都根植于这个最本质特征和最大优势。“为什么中国能保持长期稳定，没有乱？根本的一条就是始终坚持共产党领导。党的领导是党和国家事业不断发展的‘定海神针’。”习近平提到，党的领导制度是中国的根本领导制度。党的领导是做好党和国家各项工作的根本保证，是中国政治稳定、经济发展、民族团结、社会稳定的根本点，绝对不能有丝毫动摇。

习近平表示，加强党对一切工作的领导的要求不是空洞的、抽象的，要在各方面各环节落实和体现。必须是全面的、系统的、整体的，必须体现到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和国防军队、国家统一、外交工作、党的建设等各方面。

习近平说，哪个领域、哪个方面、哪个环节缺失了，弱化了，都会削弱党的力量，损害党和国家事业。

中央社说，据习近平指出，党领导人民治国理政，最重要的就是处理好各种复杂的政治关系，始终保持党和国家事业发展的“正确政治方向”。新的征程上，必须坚持党的全面领导，不断完善党的领导，充分发挥党“总揽全局、协调各方”的领导核心作用。