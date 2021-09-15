习近平要求中共干部不当“好好先生”

中共官媒人民日报13日刊登一则评论引述习近平表示，中共党员不该当“好好先生”，表面上圆滑，实际是怕自己利益受影响。“在消极腐败现象面前当好人，在党和人民面前就当不成好人”。

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据中央社报道称，人民日报一篇评论引述习近平讲话，要求中共干部勿当“好好先生”。这篇评论引述的是习近平9月1日在中共中央党校中青年干部培训班开班式上的谈话。习近平当天在会中还告诉干部，中国的风险挑战明显增多，总想过太平日子、不想斗争是不切实际的。要丢掉幻想、勇于斗争。

人民日报13日在第4版刊登一则评论引述习近平称，“对共产党人来说，‘好好先生’并不是真正的好人”。指“好好先生”大行其道，人心就会涣散，邪气会滋长。文章又引述习近平称：“在消极腐败现象面前当好人，在党和人民面前就当不成好人”。文章强调，“坚持原则是共产党人的重要品格，是衡量一个干部是否称职的重要标准。在立场问题上含糊、在原则问题上退让，就是对党和人民不负责任。”

该报道称，外媒分析，目前尚不清楚上述相关论述是否指向什么具体事件，但可能表明官方对基层干部的表现不满。

据中央社，河南省7月大雨成灾，省会郑州市的地铁严重进水，乘客遭灭顶，导致14人死亡。中国国务院总理李克强8月赴河南视察时，强调将追究失职渎职行为。7月南京等地相继出现2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，管理疫情源头禄口机场的东部机场集团董事长冯军、总经理徐勇事后都遭免职。而据中共中央纪律检查委员会统计，7月起各地在疫情中已对近100名中共党员追责。