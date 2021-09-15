央视主持人朱军性骚扰案宣判 法院指证据不足 原告指责法庭拒绝调取多项关键证据要上诉

中国官媒央视主持人朱军被指性骚扰，被视为中国“ME TOO”运动的指标性案件。北京法院14日裁定“证据不足”驳回诉讼请求；原告弦子则称法院拒绝调取多项关键证据，自己将上诉。中国2018年出现反对性骚扰和性侵害的“#Me Too”风潮，许多女性在网上揭露自己曾遭师长、上司性骚扰甚至性侵害的事件，其中弦子的案件涉及官媒，格外引人关注。中国微博有一些舆论指“ME TOO”女权是“反华工具”，是为制造社会分裂。

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据中央社今天报道称，北京市海淀区人民法院14日官方微博上发布消息指，法院依法“不公开开庭审理”弦子（笔名）控告朱军的案件。法院指弦子提交的证据不足以证明朱军对她性骚扰，一审驳回诉讼请求。

弦子2018年在网上发文称，自己2014年于央视实习期间，遭央视著名主持人朱军在化妆间“猥亵”，事件引发舆论关注，事后双方都对彼此提起诉讼。

即便14日的庭审并未公开，但纽约时报（The New York Times）报道称，一群弦子的支持者仍到法院外声援，警员也在场戒备。弦子则在深夜庭审结束后，在法院外宣读声明，指法院不允许她调取多项关键证据。而她将提起上诉。

据弦子的声明，她所申请调取的证据包括：事发时走廊的监视录影、2014年报警后警方对她父母所作的笔录，以及申请重新鉴定当年连衣裙DNA等。

据卫报（The Guardian）引述弦子说，案发时自己21岁，现在已经28岁，过去三年因为诉讼，她几乎无法做其他的事。她说：“我能接受任何的结果，我要的只是基本的程序正义。”

弦子控告朱军的案件原定今年5月21日二次开庭。但弦子在前一天发文指，法庭拒绝把案由改为“性骚扰损害责任纠纷”，并拒绝调取关键证据。最终法院在21日临时取消庭审。

此前法院受理的案由为“一般人格纠纷”。2019年1月“民法典”实施后，中国才对性骚扰有较明确的法律定义。

中央社说，弦子的微博也在7月被禁言一年。中国媒体对本次庭审的报导，也明显少过案件爆发之初。

据纽约时报认为，在朱军被指性骚扰的案件后，中国官方开始控制有关此类案件的舆论，藉网络披露的相关案件数量越来越少。不过在微博上有不少网友讨论这起案件，一些舆论指女权是“反华工具”，是为制造社会分裂。

卫报引述关注中国女权运动的学者洪理达（Leta Hong Fincher），她对这起判决感到难过，但并不意外。她不认为中国‘#Me Too’运动最重要的意义是在司法领域，但指这起案件让社会关注相关议题，并激励女性争取自己的权益。

该报道又引述耶鲁大学法学院学者龙大瑞（Darius Longarino）指，这起诉讼传达的讯息是，事情会有所改变，但在实际运作中仍存在许多“陷阱”。龙大瑞近期发布的一则研究指，在2018至2020年的公开数据中，只有83件民事案涉及性骚扰，且当中77件是由被指为骚扰者一方所提请，由受害者所提请的诉讼只有6件。