抖音涉嫌密送西方个资 欧盟监管祭查

中国字节跳动旗下的短视频分享应用TikTok在欧盟的主要数据隐私监管机构已针对该平台启动两项调查，涉及儿童个人数据的处理和向中国转移个人数据。调查聚焦涉及“18岁以下用户平台设置背景下的个人数据处理，以及13岁以下用户的年龄验证措施”；以及将侧重于TikTok向中国转移个人数据，以及该公司在向欧盟外国家转移个人数据时是否遵守了欧盟数据法。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，抖音TikTok的主要欧盟监管机构开启两项数据隐私调查。爱尔兰的数据保护委员会获准可开出最高达全球营收4%的罚金。爱尔兰是许多世界顶级互联网公司的区域总部所在地，因此该委员会成为这些公司在欧盟的主要监管机构。

报道称，TikTok遭批评未能妥善保护儿童，让他们看到隐藏广告与不当内容。TikTok在8月宣布对青少年进行更严格的隐私保护控制，寻求解决关于未能保护儿童免受隐藏广告和不当内容影响的批评。

数据保护委员会在一份声明中说，第一项调查涉及“18岁以下用户平台设置背景下的个人数据处理，以及13岁以下用户的年龄验证措施”。声明说，第二项调查将侧重于TikTok向中国转移个人数据，以及该公司在向欧盟外国家转移个人数据时是否遵守了欧盟数据法。

该委员会本月早些时候根据欧盟2018年《通用数据保护条例》，对Facebook的WhatsApp开出创纪录的2.25亿欧元(2.6564亿美元)罚单。