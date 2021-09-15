北京一家法院在“米兔”(MeToo)侵权案中做出对女方原告不利的裁决，让这个女性维权运动遭受了一次打击。北京海淀人民法院星期二晚间公布的判决说，原告周晓璇未能满足声称她工作单位的上级朱军对她进行了性骚扰的举证责任。

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周晓璇是中国“米兔”（MeToo）运动的代表人物，也是前央视的实习生。她在2018年公开指控央视知名主持人朱军对她进行性骚扰。与此同时，中国几十名女性开始公开讲述过去遭受的性骚扰或性侵犯的经历。

“米兔”运动随后基本被当局关闭，活动人士发现他们的网上贴文遭到检查并在试图举行抗议活动时面临当局的压力。但周晓璇选择继续发声。

周晓璇星期二下午在法院外面对记者说，“无论我们输赢，我都十分感谢每个人，我对过去三年来的经历感到十分荣幸。”她讲话时身份不明的男女上前试图把她推开。

一名女性高喊“疫情安全”，试图阻止周晓璇讲话；一名男子同时问及她单独讲话是否妥当。

一名试图举起“团结一致”标语的女性很快被警察围住，把标语从她手中抢走。她后来说警方要她出示身份证号码。

周晓璇起诉朱军前，朱军已经起诉了她。她指控朱军2014年强吻了她，要求朱军公开道歉，并赔偿5万元人民币的损失费。朱军对指控加以否认。

尽管“米兔”运动不再有抗议或动用律师来帮助受害人采取法律行动，有些人还在努力让性暴力的受害者获得司法公正。

近几个星期发生的一系列的性侵犯和强奸指控引发了全国的关注。最知名的是阿里巴巴公司一名前雇员对两名男子提出的性侵犯指控。加拿大籍歌手吴亦凡也因涉嫌强奸在北京遭到逮捕。

“女权之声”（Feminist Voices）创始人吕频说，“这些事件无疑是‘米兔’运动的一部分，”“没有‘米兔’，无法想象此类事情会出现。”