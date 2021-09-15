英国议会禁足中国大使 北京批懦夫

英国国会以反击北京制裁为由，14日起禁止中国驻英大使郑泽光进入国会大厦。中国驻英国大使馆为此发布新闻稿，批评这是短视、鲁莽、懦夫之举，“我们予以鄙视和强烈谴责。”

广告 继续浏览后续

据自由亚洲报道称，中国官方总说“来而不往非礼也”，英国国会近来就以这个原则，拒绝接待中国驻英大使郑泽光。路透社14日报导，考量到英国有多名国会议员遭北京制裁，英国上、下议院议长联手禁止郑泽光进入英国议会所在地的威斯敏斯特宫（Palace of Westminster）、发表谈话。

英国议会跨党派中国事务小组（All Party Parliamentary China Group）主席格雷厄姆（Richard Graham）原本已邀请郑泽光参加在威斯敏斯特宫内举行的一场活动，并发表讲话，英国《每日电讯报》报导相关消息后，引发英国国会各界讨论。据路透社指出，英国国会最后决定对郑泽光关上大门，是因为北京对关注新疆侵犯人权行为的英国议员祭出制裁所致。

路透社说，说，在英国下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）和上议院议长麦克福尔（John McFall）联手出面下、阻止郑泽光在议会活动中的发言。麦克福尔的发言人表示：“两院议长一致认为，考虑到目前中国对英国国会议员的制裁，跨党派中国事务小组这次的会议应该到其他地方举办。”

英国多位议员关注新疆维吾尔人权问题，尖锐批评北京。今年3月，北京对5位英国下议院保守党的议员制裁，包括了史密斯（Sir Iain Duncan Smith），他曾经是英国保守党党魁，在卡梅伦担任首相期间出任英国工作与养老金事务大臣、加尼（Nusrat Ghani）、勒顿（Tim Loughton）、图根哈特（Tom Tugendhat）与奥布莱恩（Neil O\'Brien）。北京还制裁了英国上议院两位成员，肯尼迪男爵夫人（Baroness Kennedy）与奥尔顿勋爵（Lord Alton）。

北京禁止上述人员进入中国、香港和澳门，还冻结他们在中国的财产，中国公民和机构也禁止与他们做生意。

就英国国会以反击北京制裁为由，14日起禁止中国驻英大使郑泽光进入国会大厦。据中央社说，中国驻英国大使馆为此发布新闻稿，批评这是短视、鲁莽、懦夫之举，“我们予以鄙视和强烈谴责。”据这份新闻稿宣称，英国议会这一决定反映了英方一些人的狭隘心理，“是短视之举、鲁莽之举、懦夫之举。我们予以鄙视和强烈谴责”。

该新闻稿称，中方今年3月对英国个别“反华议员”实施的制裁，是针对有关议员“恶意传播涉疆谎言和虚假讯息、英方借口涉疆问题单方面制裁中方人员和机构作出的必要反应，完全正当合理”。新闻稿说，在涉及中国核心利益的问题上，中方从来坚决反制，绝不姑息。“我们的立场坚定不移，岂是英方此类雕虫小技所能撼动？”

新闻稿最后强调，英国议会不顾中英两国人民根本利益和国际礼仪，以禁止中国大使应邀赴议会参加活动作为报复，这一做法是完全错误的，也是注定要失败的。“我们奉劝英国议会一些人收起这套政治把戏，否则只能是搬起石头砸自己的脚。”

中国3月对英国总计10名个人及4所机构宣布制裁，理由是相关个人与机构散布关于新疆人权侵害事件的“虚假讯息”。遭制裁的议员包括前保守党党魁史密斯（Iain Duncan Smith）、英国国会外交委员会主席图根哈特（Tom Tugendhat）、甘尼（Nus Ghani）、劳顿（Tim Loughton）、欧布莱恩（Neil O\'Brien）等力主就新疆议题对中国发动制裁的保守党员。

中央社说，郑泽光原受邀于15日出席英国国会跨党派中国小组（All Party Parliamentary China Group）及中英贸易协会（China–Britain Business Council）在国会大厦举行的招待会。由于遭北京制裁的议员群起强力反对、不愿言论自由殿堂成为集权政府发声平台，英国下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）及上议院议长麦福男爵（McFall of Alcluith）14日表示，将禁止郑泽光进入国会大厦。