上合明开峰会商讨阿富汗问题 习近平视频出席

阿富汗变天后，各界关注中国对“塔利班”（Taliban）政权的态度。中国外交部表示，中国国家主席习近平17日将在北京透过视讯出席上海合作组织会议，商讨阿富汗问题。阿富汗变天前，上合会成员国也曾数度召开外长会议商讨对策，但成员国间意见分歧。中国已经显示对塔利班政权新变化，首次称呼临时政府。

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据中央社今天报道称，中国国家主席习近平将出席上合组织峰会，商讨阿富汗问题。

据中国外交部网站16日上午以发言人华春莹的名义发布通稿指，习近平应塔吉克斯坦总统拉赫蒙（Emomali Rakhmon）邀请，将视讯出席上海合作组织成员国元首理事会第21次会议、上海合作组织和集体安全条约组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会。

阿富汗变天前，上合会成员国也曾数度召开外长会议商讨对策，但成员国间意见分歧。

上海合作组织（SCO）由中国在2001年主导成立，处理中亚安全议题的区域组织，成员包括俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和印度；另有观察员蒙古国、白俄罗斯、伊朗和阿富汗。

据中央社说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发后，习近平都是透过视讯与参加国际会议。外媒报导，习近平已超过600天未踏出国门，他最近一次出访是2020年1月18日访问缅甸，回国后5天，首现疫情的武汉便封城。即便没出国，习近平近期在国内仍行程紧凑。他13日起在陕西榆林视察企业、学校，以及杨家沟和绥德2个与父母关系密切的党史基地。紧接着，他于15日出席在陕西西安举行的第14届中国全运会开幕式。