中国取消美国订单罕见采购价格昂贵的巴西大豆

美国农业部周三宣布有两笔大豆出口订单被取消，其中13.2万吨来自中国，19.6万吨来自未具名目的地。据贸易商表示，中国进口商本周早些时候购买了四到六艘将于10月和11月发货的巴西大豆船货，这一采购发生在竞争供应国美国的出口高峰期实属罕见。

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据路透社报道称，两名了解相关交易的贸易商周三表示，中国进口商本周早些时候购买了四到六艘将于10月和11月发货的巴西大豆船货，这一采购发生在竞争供应国美国的出口高峰期实属罕见。

在签署这些协议之际，美国墨西哥湾沿岸路易斯安那州的出口码头正艰难地从8月29日飓风“艾达”造成的破坏、洪水和停电中恢复过来。路易斯安那州是美国最繁忙的农作物运输中心。

采购价格昂贵的巴西大豆凸显了全球进口商的担忧，他们担心美国的船运延误可能会持续到美国出口旺季。

该报道说，两位美国贸易消息人士称，包括成本和运费在内，巴西大豆价格较芝加哥期货交易所11月期货溢价4.20美元或更高。大豆出口商表示，全球最大大豆进口国的这些采购，可能是由于担心美国墨西哥湾港口运力将持续受限至下个月。