中国拒绝德国军舰访问上海

据德国N-TV电视台报道，德国派出“巴伐利亚”号护卫舰前往印度太平洋，以便在南中国海冲突中打出信号。为了不赶跑北京，军舰计划在上海停靠。但经过一番思考后，中国拒绝了德国军舰的访问。

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德国政府计划的“巴伐利亚号”护卫舰对中国的访问，本是一个友好姿态，但因北京的反对而失败。德国驻柏林外交部发言人周三表示：“经过一段时间的思考后，中国决定，不希望德国巴伐利亚号护卫舰访问该港口。我们已获悉这一消息。”

这艘载有232名士兵的护卫舰于8月2日离开德国威廉港，前往印度太平洋地区。德国政府在四月宣布，将加强其在亚洲的安全政策参与，最重要的是与日本进行更密切的协调。但国防部宣布的目标——“基于规则的秩序，自由的海上航线和多边主义”——应该通过一个对中国的友好姿态，也就是通过军舰访问中国，结合到一起。但这一访问现在因中国的拒绝而泡汤。

中国和其他邻国在南海存在领土冲突。北京声称拥有南海的80%。这片海域拥有丰富的自然资源，重要的航线都穿过这片海洋。越南，菲律宾，台湾，文莱和马来西亚也对该海域提出领土要求。2016年，海牙国际仲裁院驳回了中国的诉求。但北京无视判决。

1996年开始服役的巴伐利亚号全长139米，属于勃兰登堡级。德国拥有四艘这种类型的军舰，所有这些军舰都在1990年代开始服役。它们是德国海军中较老的护卫舰之一，主要用于狩猎潜艇