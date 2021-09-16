中方正式提出申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）

中国9月16日正式提出要加入”全面与进步跨太平洋伙伴关系协定“（CPTPP）的申请书。9月16日，中国商务部部长王文涛向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。

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中国9月16日正式提出要加入”全面与进步跨太平洋伙伴关系协定“（CPTPP）的申请书。9月16日，中国商务部部长王文涛向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。

日媒报导，全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTPP轮值主席国日本政府认为，有必要观察中国是否能遵守全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTPP的高标准规则，对于中国的加入持慎重的立场。

日本电视台新闻网（NNN）报导，有关全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTPP，今年日本是全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTPP委员会的主席国，但日本政府认为有必要观察中国是否能遵守全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTPP的高标准规则，对于中国的加入持慎重的立场。

今后，日本政府将面临是否开始进行中国加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTPP的谈判手续。签署这个协定（CPTPP）的11个国家2019年1月19日在东京举行了该协定生效以来的首次部长级会议。

2018年12月30日，日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁等11个国家签署的CPTPP正式生效。

2017年1月，美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。参与TPP谈判的其他11国对原协定作出修改，形成CPTPP。CPTPP覆盖4.98亿人口，签署国的国内生产总值之和占全球经济总量的13%。

根据这份协定，签署国将撤销或削减工业品和农产品的关税，在贸易和投资领域提供便利措施。另外，各国还将合作降低手机国际漫游资费，取消跨境数据交换限制，共同制订禁止网络交易诈骗行为的法令等。