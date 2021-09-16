乘核潜艇议题热劲 澳大利亚今向世贸状告中国

澳大利亚政府周四表示，在与中国的直接谈判失败后，澳大利亚已要求世界贸易组织（WTO）对北京对澳大利亚葡萄酒征收的关税进行干预。澳大利亚已经就其大麦出口的关税问题向世贸组织提出申诉，并且正在挑战对一系列其他产品的制裁。堪培拉认为这些制裁相当于一种 "经济胁迫"。中国方面也向世贸组织提出申诉，反对澳大利亚对某些产品征收关税，包括火车车轮、风力涡轮机或不锈钢水槽。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，澳大利亚于6月在世贸组织对中国提出申诉，试图取消关税。中国课关税，几乎造成澳大利亚葡萄酒的最大出口市场闭关。

据贸易部长丹-特汉Dan Tehan在宣布这一决定时说，"我们将继续支持澳大利亚出口商的权利，"根据官方数据，课收关税，几乎消灭了澳大利亚葡萄酒对中国的销售，价值约11亿澳元（8.4亿美元）。据丹-特汉Tehan说："澳大利亚仍然准备通过与中国的直接谈判解决这一问题。”

澳大利亚已经就其大麦出口的关税问题向世贸组织提出申诉，并且正在挑战对一系列其他产品的制裁。堪培拉认为这些制裁相当于一种 "经济胁迫"。

澳大利亚的许多人认为，这些措施主要是对拒绝中国在被澳大利亚认为是战略性部门投资的报复，以及对澳大利亚要求调查2019年底开始在中国爆发的冠状肺炎病毒的起源的报复。

中国方面也向世贸组织提出申诉，反对澳大利亚对某些产品征收关税，包括火车车轮、风力涡轮机或不锈钢水槽。

这一决定是在澳大利亚刚刚宣布打算购买美国核动力潜艇和巡航导弹之际做出的，此举被视为对抗中国军事压力的一种方式。

不过，这一决定也导致了澳大利亚终止法国潜艇的巨大合同。