习近平将出席商讨阿富汗问题的上合组织视频峰会

中国国家主席习近平9月17日将透过视频出席上海合作组织有关阿富汗问题的高峰会。自从阿富汗变天以来，中国与塔利班的关系以及对塔利班政权的态度就成为各界关注的一个重点。

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中国外交部发言人华春莹16日在官网上发布的一份简短新闻稿宣布，习近平应塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙（Emomali Rakhmon）邀请，将在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第21次会议以及上合组织和集体安全条约组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会。

中国在阿富汗变天的过程中跟塔利班有过多次接触，而且在西方国家忙于撤军、撤侨期间，中国驻喀布尔大使馆一直维持正常运作。但是当塔利班成立完全不具包容性的“临时政府”以来，北京尚未表明它是否准备承认或在什么条件下承认塔利班政权。

8月下旬，当塔利班横扫阿富汗并夺取喀布尔之后，7大工业国组织（G7）曾经召开视频高峰会，商讨和协调在阿富汗问题上的政策，策划对阿富汗的人道主义援助以及后续的撤侨问题。当时有人提议邀请在阿富汗问题上拥有相当大影响力的中国和俄罗斯参加，但是北京和俄罗斯都表示没有兴趣。

中国外长王毅9月8日在北京以视频方式出席首次阿富汗邻国外长会议时，指责美国和西方盟友仓促撤离，让阿富汗面临人道、民生以及新冠疫情等“严重挑战”。王毅还抨击一些未指明的“国际势力”还可能借助政治、经济和金融手段给阿富汗制造新的难题。

王毅在批评美国和其西方盟友的同时，宣布向阿富汗提供2亿人民币（约合3100万美元）的粮食和越冬物资等援助以及捐赠首批300万剂新冠疫苗。

9月13日塔利班发言人沙欣（Suhail Shaheen）呼吁美国解冻阿富汗资产，声称这些资产“属于阿富汗人民”。而人在北京的中国外交部发言人赵立坚则呼应说，“沙欣说得没错，这些资产属于阿富汗，理应用于阿富汗人民。美方不应无礼冻结。”

美国和英国等西方国家都呼吁塔利班建立一个包容性的、尊重女权、保护人权的开明政府，并强调是否承认阿富汗新政府完全需要“听其言、观其行”，强调在塔利班履行其对内对外的承诺之前，不会与其正常交往。

中国也呼吁塔利班建立一个包容性的温和政府，但北京更重视塔利班作出的不让其领土被用作攻击邻国基地的承诺，要求塔利班驱离甚至遣返阿富汗境内主张新疆独立的“东伊运”分子。

上合组织和集体安全条约组织联合举行峰会讨论阿富汗问题，北京以及莫斯科对阿富汗塔利班政权的态度将会引起各方高度关注。