习近平视察陕西党史基地 分析称与家族历史密切相关

中共总书记习近平近日视察陕西的杨家沟和绥德都与家族历史相关。他的父亲习仲勋曾出席中共已故领袖毛泽东在杨家沟召开的“十二月会议”，并曾任绥德地委书记，与在此工作的齐心结婚。一些分析认为，结合党史和家族经历的出访行程，可能在于强调中共百年成就，和习近平“红色背景”的连系。

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据中央社今天报道称，中共总书记习近平近日视察陕西的杨家沟和绥德都与家族历史相关。他的父亲习仲勋曾出席中共已故领袖毛泽东在杨家沟召开的“十二月会议”，并曾任绥德地委书记，与在此工作的齐心结婚。此外，习近平在视察绥德地委旧址时，重提毛泽东当年为习仲勋题词的内容。而他所视察的绥德实验中学，正位于母亲齐心当年从事学生工作的绥德师范旧址上。

习近平15日在陕西省西安市出席中国第14届全运会开幕式。13日起，他已经在陕西榆林视察。习近平除视察能源企业、学校，重申“双碳”（碳达峰、碳中和）和“双减”（减轻学生作业、校外培训负担）的政策目标外，造访的党史基地也引人瞩目。

习近平13日造访米脂县的杨家沟革命旧址。毛泽东1947年在杨家沟召开被称为“十二月会议”的中共中央扩大会议，这场会议确认在内战中全面打击国民党，夺取全国胜利的方针。习仲勋也是当年出席会议的领导人之一。

紧接着，习近平14日造访中共绥德地委旧址，和绥德实验中学。绥德是习仲勋和齐心相识结婚之地，习仲勋曾出任绥德地委书记，齐心则是在绥德师范从事学生工作，两人于1944年成婚。

据中国官方媒体新华社消息说，习近平视察绥德地委旧址中提到，老一辈革命家坚持“党的利益在第一位”。这句话是毛泽东1943年亲手为习仲勋题的词。而官媒央视新闻说，习近平视察的绥德实验中学，正是在齐心当年工作的绥德师范旧址上成立。

据中央社说，相关的行程安排，可能和中共11月将召开的19届中央委员会第六次全体会议有关。据官方之前发布，六中全会的主要议程为“重点研究全面总结党的百年奋斗的重大成就和历史经验问题”。有评论认为，会议可能会总结中共百年党史。一些分析认为，结合党史和家族经历的出访行程，可能在于强调中共百年成就，和习近平“红色背景”的连系。